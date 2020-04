Survol du conseil d’arrondissement virtuel à Saint-Laurent

Les élus de Saint-Laurent étaient réunis en conseil d’arrondissement pour une première depuis le début de la pandémie. Les contrats et dépenses ont été discutés par visioconférence dans un effort de limiter la propagation du coronavirus. À cet effet, l’autorisation de dérogations mineures prévues à l’ordre du jour a été reportée pour des questions légales.

Tennis

Le mauvais état de six terrains de tennis au parc Marcel-Laurin mène l’arrondissement à les rénover. Il est également prévu que trois autres soient aménagés. De l’éclairage sera ajouté et des clôtures avec barrières seront installées. WSP Canada bénéficie d’un contrat de 161 700$ pour la conception, la préparation des plans et devis, de plus que la surveillance des travaux.

Éclairage

Près de 158 000$ sont investis par l’arrondissement pour mettre aux normes l’éclairage extérieur du parc Alexis-Nihon et pour coordonner des travaux d’éclairage à la place publique Rodolphe-Rousseau. WSP Canada mettra à profit ses services en ingénierie.

Graffitis

Le contrat de la firme Solutions Graffiti a été renouvelé au coût de 17 500$. Pour la prochaine année, elle demeurera alors responsable d’enlever les graffitis sur le domaine privé à Saint-Laurent.

Bassin

Des travaux pour la correction de branchements d’égout inversés se tiendront au bassin pluvial du boulevard Toupin. Le coût du contrat de 70 000$ attribué à Location Lordbec est entièrement assumé par la ville-centre. Les travaux devraient se tenir du début du mois de mai à la fin juin.

Lumière

L’arrondissement a résilié un contrat de plus de 36 000$ pour la fourniture de lampadaires à la place Rodolphe-Rousseau. La firme Pro-Ballast n’avait pas été en mesure de respecter les plans et devis prévus, alors l’administration a demandé ce qu’un produit équivalent soit soumis, mais la nouvelle facture s’élevait désormais à 61 600$. Une nouvelle commande et l’installation des lampadaires seront réalisées par les équipes internes de l’arrondissement.