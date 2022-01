Terrain synthétique et gymnase double au CEGEP de Saint-Laurent

Un projet de gymnase double au Cégep de Saint-Laurent a fait l’objet d’une demande de financement auprès du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Il en est de même pour l’instauration d’un terrain synthétique à l’école Trésor-du-Boisé.

C’est depuis septembre de cette année que le ministère a lancé son Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES). Sur les 175 M$ dont se dote le PRSIRSES pour l’intégralité de la province, près de 70 M$ s’en voient alloués aux projets sur le territoire de la Ville de Montréal.

L’admissibilité d’un projet au PSISRSES est conditionnelle à l’approbation de la municipalité montréalaise ainsi que de l’arrondissement concerné.

La Ville centre a donné son appui aux deux projets laurentiens de chacun du Cégep de Saint-Laurent et du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB).

Selon les évaluations, chacun des projets du gymnase double du cégep et du terrain synthétique du CSSMB coûteront respectivement 11 M$ et 258 757 $. Dans le même ordre, les requérants ont chacun soumis une demande de financement de 5 M$ et 172 504 $.

Les installations seront aussi accessibles au public, en fonction des ententes conclues entre les institutions pédagogiques et l’arrondissement. Il s’agit-là aussi d’une autre exigence du MEQ avant de procéder à l’analyse des initiatives.