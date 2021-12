Stephen Pon: le verrier lauréat en exposition au MUMAQ

:Le travail du verrier d’art Stephen Pon s’est vue octroyer l’une des plus hautes distinctions en métiers d’art au Québec, le prix Jean-Marie-Gauvreau 2021. L’œuvre «Odyssey» du lauréat pourra être vue au Musée des métiers d’art du Québec (MUMAQ) jusqu’au 6 février 2022.

Le titulaire de l’honneur portant le nom du fondateur du Salon des métiers d’art du Québec a été sélectionné parmi dix soumissionnaires.

«Cette création complexe est remarquable par la qualité de son exécution», souligne par voie de communiqué le jury du concours. Stephen Pon a réalisé son œuvre sur les cinq dernières années, au bout de 400 heures de labeur. L’œuvre a une taille de près de 3 m.

Gracieuseté-Métiers d’art du Québec

«De mes premières œuvres jusqu’à mes plus récentes, j’exprime le mouvement et le voyage de la vie», exprime le boursier.

De son côté, la dentellière Véronique Louppe et le maître imprimeur Alain Piroir ont chacun reçu 1000$ à titre de finalistes du concours, en provenance de la Caisse Desjardins de la Culture.

Le MUMAQ exposera pour la circonstance les créations en dentelle aux fuseaux de la première, et l’impression d’estampe traditionnelle et numérique du second.