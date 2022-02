Alan DeSousa souhaite une relance économique verte à Saint-Laurent

Lors d’une conférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent–Mont-Royal, le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a encouragé les entreprises de son territoire à entamer dès maintenant leur virage environnemental.

La conférence qui avait pour titre «Relever les défis d’aujourd’hui et préparer ceux de demain» visait à présenter la vision du maire de Saint-Laurent quant à la relance économique postpandémie.

Selon M. DeSousa, cette relance doit passer par le développement durable. «Même si la partie n’est pas encore gagnée avec la COVID, on a réalisé des avancées scientifiques spectaculaires et en temps record, affirme-t-il. On devrait faire la même chose pour l’environnement et le moment est idéal.»

Avec l’adoption en octobre dernier du Plan d’urgence climatique 2021-2030, l’adhésion des entreprises sera essentielle à l’atteinte de la cible de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030.

«[Leur] implication est critique, insiste M. DeSousa. On ne peut pas atteindre les objectifs ambitieux que l’on s’est donnés sans [leur] collaboration et c’est dans leur intérêt de le faire. Vaut mieux agir maintenant plutôt que de le faire quand des mesures contraignantes seront mises en place par les gouvernements, et ainsi, être proactif.»

Son objectif n’est pas de forcer les entreprises à prendre un virage radical. Il cherche au contraire à faire en sorte qu’elles mettent en place différentes actions de développement durable, petit à petit.

«La solution, c’est d’apporter une stratégie à petits pas, sans nuire à la rentabilité à court terme et d’aller chercher l’aide dont on a besoin pour mettre en place ces changements», explique-t-il.

Accompagnement

Pour arriver à une transition de cette ampleur, l’arrondissement a mandaté l’organisme Excellence économique Saint-Laurent, anciennement connu sous le nom de Développement économique Saint-Laurent, pour assurer un suivi personnalisé auprès des entreprises.

Cet accompagnement a notamment comme but de déceler les occasions de collaborations entre les entreprises de Saint-Laurent dans une perspective d’économie circulaire.

«Le plus important, c’est de se parler, indique le maire d’arrondissement. Si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir qu’une entreprise qui se situe dans le même quartier peut devenir un partenaire ou même un fournisseur.»

Le conseil d’arrondissement cherche également des solutions afin de répondre aux enjeux de main-d’œuvre en encourageant les résidents de l’arrondissement à travailler à Saint-Laurent.

D’ici là, un important projet en aérospatiale devrait voir le jour dans l’arrondissement prochainement. Le maire a indiqué que plusieurs entreprises de Saint-Laurent seraient impliquées ainsi que huit universités, sans toutefois pouvoir en révéler les détails.