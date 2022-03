Davantage d’inscriptions pour le baseball à Saint-Laurent

Après un nombre record d’inscriptions enregistrées l’an dernier, l’été 2022 s’annonce tout aussi occupé pour Baseball Saint-Laurent. Un parc sera réaménagé cet automne pour accommoder ce nouvel achalandage.

L’association de baseball comptait environ 300 inscriptions l’an dernier, un record. La saison de hockey qui a été annulée en 2019-2020 serait en cause.

«Des parents voulaient que leurs enfants fassent du sport, donc plusieurs ont choisi le baseball, explique le vice-président baseball de l’association, Benoît Nadeau. Les inscriptions ont donc explosé, principalement chez les plus jeunes.»

L’augmentation a été si importante que la capacité maximale de la catégorie des 4 à 7 ans, nommée Rallye cap, a été atteinte.

«Les mesures sanitaires faisaient en sorte que les parents devaient être présents sur le terrain avec les jeunes pour éviter les interactions avec l’entraîneur, donc on a dû refuser des inscriptions», continue-t-il.

Le nombre d’équipes qui a augmenté et les mesures sanitaires en place ont forcé l’association à acheter davantage de bâtons et d’équipements de receveurs.

«On pouvait uniquement avoir un receveur qui utilisait le même ensemble et chaque joueur devait avoir son bâton, raconte-t-il. Donc au niveau de la gestion, on a eu plus de travail à faire.»

Continuer sur cette lancée

Ces difficultés logistiques n’auraient finalement pas affecté l’expérience des joueurs, car les inscriptions vont bon train encore une fois cette année. Environ 250 joueurs s’étaient inscrits plus d’une semaine avant la fin de la période d’inscription.

Le taux de retour de 85% en moyenne des dernières saisons semble être respecté, notamment en raison de l’âge des nouveaux joueurs de l’an dernier.

«C’est rare qu’un jeune de 14 ou 15 ans veuille s’inscrire pour la première fois, donc c’est vraiment important d’avoir une bonne base dans nos tranches d’âge les plus basses, estime le vice-président de Baseball Saint-Laurent. C’est pour ça que le boom d’inscriptions se fera sentir sur le long terme.»

Installations

L’ajout d’équipes à tous les niveaux fait en sorte que les terrains de Saint-Laurent seront plus occupés que jamais. L’un d’entre eux, celui du parc Noël-Sud, sera d’ailleurs agrandi afin d’accommoder les adolescents.

«On a beaucoup de petits parcs, mais pour les U18, on n’a qu’un seul parc de disponible, explique M. Nadeau. Nos joueurs grandissent et frappent plus fort donc c’est pour cela que ça va nous prendre cet autre terrain plus grand l’année prochaine.»

Quelques places sont encore disponibles pour jouer au baseball cet été alors que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 9 mars.