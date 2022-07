Bois-Franc: un quartier nouveau genre

Parc du Bois-Franc

Situé au milieu du quartier portant le même nom, le parc du Bois-Franc propose plus de cinq kilomètres de sentiers ainsi que plusieurs étangs au milieu d’un secteur résidentiel.

On y trouve également un chalet, un parc à chiens et des jeux d’eau. L’hiver, une patinoire et une aire de glisse y sont également aménagées. Un terrain de basketball ainsi que du mobilier urbain y sont aussi accessibles.