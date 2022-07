Virée en plein air au parc du Bois-de-Liesse

Sentiers pédestres, belvédères, vélo et paysages, le tout en forêt et à proximité de la rivière des Prairies: voilà ce qui vous attend au parc du Bois-de-Liesse.

Accessible à partir de la rue Douglas B Floreani, à l’extrémité ouest de Saint-Laurent, ce milieu naturel s’étend sur une superficie de 1,59 hectare, soit l’équivalent de 222 terrains de football.

Le parc relie notamment l’arrondissement à ceux de Pierrefonds-Roxboro et Ahuntsic-Cartierville en plus de la municipalité de Dollard-des-Ormeaux. Plus de 13 kilomètres de sentiers pédestres et près de sept kilomètres de pistes cyclables y sont accessibles.

Inauguré en 1984, le parc doit son nom à la municipalité de Côte-de-Liesse, qui a existé à cet endroit jusqu’en 1957 avant d’être divisé en ce qui constitue aujourd’hui les arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent ainsi que la ville de Dorval.

Son centre d’accueil est situé à l’intérieur de la maison Pitfield, une maison historique ayant été habitée par le courtier Ward Chipman Pitfield. Jusque dans les années 40, ce dernier était propriétaire avec sa femme de plusieurs grandes terres dans le secteur de Pierrefonds.

Son architecture s’inspire notamment des maisons de campagne de la bourgeoisie anglaise du début du 20e siècle. Plusieurs aménagements d’origine ont été conservés, dont un plan d’eau, une fontaine et une maison flamande, où logeaient les employés de Mme Pitfield. Il est possible de réserver des salles et espaces extérieurs de la maison pour la tenue d’événements.

Dans les sentiers du Bois-de-Liesse, plusieurs espèces animales et végétales peuvent être observées. On y retrouve par exemple le grand héron, plusieurs pics-bois, la couleuvre brune et l’érable noir.

Que ce soit seul, en famille ou entre amis, le calme de ses tracés dépaysants peut être apprécié à pied, à vélo, en ski ou en raquette, et ce, à deux pas de la ville.

Des activités en été comme en hiver Le parc nature du Bois-de-Liesse accueille chaque été des camps de jours axés sur la nature. Les jeunes peuvent ainsi y observer un bon nombre d’espèces animales, végétales et d’insectes présents. Alors qu’il est possible d’y pratiquer le vélo en été, les pistes cyclables ainsi que certains sentiers pédestres font place à des pistes de ski de fond pendant l’hiver. Des sentiers de raquette sont également présents dans le parc. Une butte est aussi aménagée en aire de glisse lors de la période hivernale. Des raquettes, skis de fond, luges, tapis à glisser et crampons sont aussi disponibles à la location au chalet de l’accueil des Champs.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.