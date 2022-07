Des spectacles de cirque prévus cette semaine à Verdun et Saint-Laurent

La Tournée des quartiers Montréal complètement cirque s’arrêtera à Verdun le 14 juillet et à Saint-Laurent le 16 juillet afin d’y présenter ses spectacles Nacho con salsa et Stories in the city.

Le premier spectacle en est un de jonglerie avec des raquettes de tennis sur un grand monocycle. Le second met en vedette la troupe Les Dudes, qui combine musique avec humour physique et cirque. Une animation est également prévue tout au long de ces événements.

L’événement de Verdun aura lieu le 14 juillet de 18h à 20h au parc de l’esplanade de la Pointe-Nord sur la rue de la Rotonde, alors que celui de Saint-Laurent aura lieu le 16 juillet de 17h30 à 20h30 au parc Gohier sur la rue Buchanan.

Ces représentations ont lieu dans le cadre du festival Montréal complètement cirque, qui se déroule du 7 au 17 juillet. Plusieurs spectacles ont lieu cette semaine aux quatre coins de la métropole. La programmation complète du festival est disponible sur son site internet.