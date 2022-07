Changement de dispositifs de communication à Saint-Laurent

Les panneaux signalétiques qu’utilisait l’Arrondissement de Saint-Laurent pour communiquer avec ses résidants seront démantelés au cours des prochains mois. Ils seront remplacés par des dispositifs à affichage numérique à échelle humaine.

Un contrat de 220 000 $ a été accordé à l’entreprise Pavages Dancar lors de la séance de juillet du conseil d’arrondissement pour le démantèlement de 21 colonnes d’affichage statique, 4 enseignes à affichage numérique et 11 stèles d’accueil.

Cette décision a été prise à la suite d’un rapport d’analyse réalisé en 2016, faisant état de «l’importance de procéder au démantèlement des structures actuellement vétustes», indique-t-on dans les documents décisionnels de l’octroi du contrat.

Afin de remplacer certains de ces affichages, l’Arrondissement misera sur des bornes d’affichage numériques interactives. Un contrat a d’ailleurs été octroyé l’été dernier pour l’installation de six dispositifs du genre.

«[Elles] nous permettront de rejoindre la population via des messages qui seront à l’échelle humaine, et on a bien hâte qu’elles soient mises en place», a indiqué le maire d’arrondissement Alan DeSousa lors de la séance du conseil.

Deux de ces bornes sont d’ailleurs déjà en service dans le secteur Bois-Franc et à la place Rodolphe-Rousseau. Les quatre autres dispositifs, qui sont situés au complexe sportif, à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, au centre des loisirs et au parc Beaudet sont également installés, mais ne sont pas encore en service.

Le démantèlement des panneaux d’affichage vétustes sera effectué entre les mois d’août et octobre.