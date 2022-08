Les finalistes du concours pour le site de la Maison Robert-Bélanger sont désormais connus

La Maison Robert-Bélanger dans l’arrondissement de Saint-Laurent a organisé un concours pour la réalisation d’une œuvre d’art public, et les deux finalistes sont désormais connus. Demers-Mesnard et Ludovic Boney sont les deux derniers candidats en lice.

Isabelle Demers et Fanny Mesnard se sont rassemblées depuis 2018, et sont connues grâce à leur première installation éphémère dans le cadre des Passages Insolites. Ludovic Boney est originaire de Wendake, et est reconnu pour ses sculptures magistrales et audacieuses.

L’œuvre d’art sera placée en bordure de la terrasse et de l’accès principal situé à l’arrière du bâtiment.

Ce concours découle de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec dans le contexte des travaux de réhabilitation et de restauration de la maison, qui est considérée comme monument historique depuis 2009.

Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de la planification de projets immobiliers ou de réaménagement et retenues par les instances municipales font partie intégrante de la Collection municipale d’art public de la Ville de Montréal.