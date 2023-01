Vidéo: large opération pour lutter contre un incendie dans Saint-Laurent

Plus d’une vingtaine de camions de pompiers ainsi que des nacelles élévatrices ont été déplacée dans l’arrondissement de Saint-Laurent pour maîtriser un incendie majeur qui dure depuis 18h dans Saint-Laurent, lundi. Aucune personne n’a été blessée lors des événements, confirment les autorités sur place.

Le bâtiment commercial proie des flammes si situe au 3535 rue Pitfield. Plusieurs entreprises s’y situeraient, dont Trane, Group Bhandal Logistics et SaniSource. On ignore toujours les causes derrières l’incendie.

Vidéo: David Beauchamp / Métro

Pour un risque d’explosion, un large périmètre entourant l’origine du feu a été bloqué. Des coupures d’électricités dans le secteur sont toutefois à prévoir alors que des équipes d’Hydro-Québec, entre autres, sont sur place pour tenter de rétablir le courant.

Photo: David Beauchamp / Métro

Avec la collaboration de David Beauchamp

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez chaque semaine un résumé de l’actualité de Saint-Laurent. J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro