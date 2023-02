Saint-Laurent: 90% des projets prioritaires ont été réalisés

Un an après l’adoption de son Plan stratégique, le bilan de réalisation des projets prioritaires de 2022 a été déposé à la séance du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent le 7 février. Parmi la centaine de projets identifiés au début de l’année, près de 90% ont été réalisés ou sont en cours de l’être.

«Nous sommes heureux de présenter ce bilan positif de nos projets prioritaires 2022. Nos équipes ont travaillé très fort pour réaliser la quasi-totalité des projets présentés en début d’année dernière, tout en assurant le maintien de leurs opérations récurrentes respectives», a mentionné le maire d’arrondissement, Alan DeSousa.

Environnement et plan d’urgence climatique

«Il s’agissait de mettre en œuvre la première étape du Plan d’urgence climatique 2021-2030 adopté à l’automne 2021. Ce dernier vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité et accroître la résilience de la communauté face aux changements climatiques», a expliqué le maire.

L’optimisation de la performance énergétique de certains bâtiments municipaux comme l’aréna Raymond-Bourque, la mairie et le chalet du parc Noel-Sud; l’implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 à 20 logements; l’inventaire de la faune et de la flore dans les milieux naturels; et la plantation de 200 arbres sont des exemples de réalisations en environnement.

Milieu de vie inclusif

«Des projets rassembleurs et inclusifs ont été déployés sous cet axe afin de créer une cohésion sociale et bâtir une communauté engagée», indique un communiqué de presse émis par l’Arrondissement.

Parmi les principales réalisations, on note la formation du personnel à l’analyse différenciée selon les sexes, la réalisation de consultations citoyennes pour un Quartier culturel et l’ajout d’une murale à l’école Édouard-Laurin.

Trame urbaine

Divers projets ont été identifiés dans le but de viser un aménagement urbain durable du territoire à la fois respectueux de l’environnement mais permettant aussi le développement économique et social, pour créer des quartiers répondant aux besoins de la communauté.

On y retrouve notamment le développement d’une stratégie visant une bonne répartition de l’offre en logement social et abordable et l’élaboration des plans d’aménagement des quartiers TOD et POD dans le secteur dit des portes d’entrée du territoire.

Mobilité durable

L’Arrondissement souhaite améliorer l’accès aux transports collectif et actif, tout en assurant une plus grande mobilité sécuritaire, en plus de contribuer aux grands projets de transport collectif tels que le REM, ceux de la STM ou encore le développement des réseaux de stations BIXI et Communauto sur son territoire.

La sécurisation du lien cyclable à l’intersection Sainte-Croix et Du Collège et l’élaboration d’un guide pour le verdissement des aménagements de mitigation de la circulation et de la vitesse sont également des exemples de réalisation.

Économie responsable

Afin de soutenir adéquatement la relance économique, une quinzaine de projets ont été identifiés, particulièrement dans les domaines de l’embauche locale et de l’accompagnement d’entreprises pour des processus plus responsables.

Parmi ceux-ci, signalons l’accompagnement de 100 entreprises dans le virage numérique, l’automatisation et la robotisation et l’analyse de la possibilité d’offrir des haltes connexion libre-accès avec ou sans équipement.

L’’a’Arrondissement de Saint-Laurent dévoilera sous peu la liste de ses projets pour 2023.