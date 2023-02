Demandeurs d’asile: «l’aide d’urgence est insuffisante», affirme Saint-Laurent

En regard des défis importants auxquels font face les organismes qui viennent en aide aux demandeurs d’asile, le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent estime que l’aide d’urgence de 3,5 M$ annoncée par le gouvernement du Québec le 6 février est insuffisante.

«Le conseil réclame un appui supplémentaire pour les organismes qui sont membres du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL), en vue de leur permettre de mieux composer avec la pression supplémentaire sur le réseau de soutien communautaire déjà surchargé», mentionne l’Arrondissement par voie de communiqué.

«Saint-Laurent est composé à 80% d’immigrants de première ou de deuxième génération, rappelle le maire d’arrondissement, Alan DeSousa. C’est pourquoi l’intégration harmonieuse des demandeurs d’asile revêt une importance particulière pour notre administration. Nos organismes, qui effectuent déjà un travail colossal et déploient des initiatives remarquables pour soutenir les populations à risque, ont besoin d’un appui supplémentaire pour les aider à surmonter cette crise.»

«L’administration laurentienne espère que les différents ordres de gouvernement ainsi que les organisations philanthropiques du Grand Montréal et du Québec saisiront la gravité de la situation et s’impliqueront davantage pour soutenir le milieu communautaire laurentien dans cette crise», ajoute le maire.

Quelques chiffres éloquents

Les organismes soulignent qu’un nombre grandissant d’interventions sur le terrain se font en lien avec les demandeurs d’asile. Par exemple, la clientèle demandeuse d’asile du CARI St-Laurent, qui offre des services aux immigrants, a augmenté de 40%.

Ces acteurs clés constatent que les hommes et les femmes demandant l’asile forment une clientèle vulnérable présente plus que jamais dans les banques alimentaires, les refuges pour personnes en situation d’itinérance de même que les hôtels d’hébergement temporaire sur le territoire et à proximité de l’aéroport de Montréal. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

«Près de 90% de la clientèle du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent/Au cœur de l’enfance, qui soutient les familles vulnérables, est maintenant composée de femmes et d’hommes demandant l’asile et 50% de la clientèle du Centre l’Unité, qui intervient auprès de différentes communautés culturelles et sociales, est issue d’une famille demandant l’asile», indique l’Arrondissement.

Un réseau mobilisé, mais en manque de ressources

Face à la pression ressentie par les ressources communautaires, le COSSL a mis sur pied le Comité demandeurs d’asile Saint-Laurent, composé de représentants du CARI St-Laurent, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, du Comité logement, du Centre l’Unité, du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent/Au cœur de l’enfance, du poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement de Saint-Laurent.

Soulignons que ce nouvel appel fait suite à une première intervention du conseil de Saint-Laurent réalisée lors de sa séance du 7 février. Celui-ci avait alors procédé à une déclaration soulignant l’urgence d’agir et d’appuyer le COSSL dans ses représentations auprès des gouvernements et du milieu philanthropique.