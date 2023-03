Marwah Rizqy ne vise pas la chefferie du PLQ

Cherchant encore à trouver son équilibre en tant que jeune élue nouvellement maman et qui pense déjà à un deuxième enfant, la députée libérale de Saint-Laurent Marwah Rizqy affirme à Métro ne pas être intéressée par la chefferie de son parti. «En ce moment, ma seule aspiration, c’est de rester cheffe de famille!»

La députée libérale a prononcé ces paroles lors de l’ouverture officielle de son nouveau bureau de circonscription, le 1er mars, à laquelle ont pris part près de 80 invités de différents organismes et sphères politiques de Montréal.

Situé sur la rue Du Collège, en face du parc Beaudet, le nouveau bureau de Marwah Rizqy a avant tout été choisi pour être «dans le cœur de l’action», explique la politicienne à Métro. Avec un bureau à l’intersection de l’avenue Décarie, à proximité de la mairie et de plusieurs écoles, 80% des activités de la députée dans l’arrondissement peuvent désormais se faire à pied.

Mme Rizqy souligne également avoir voulu répondre aux soucis d’accessibilité des citoyens, qui peuvent désormais se rendre au bureau rapidement en transport en commun, traversant la rue depuis la station de métro Du Collège. «C’est névralgique pour moi; je voulais qu’on soit près des gens», ajoute-t-elle.

Le bureau, situé au quatrième étage du 1500, rue Du Collège, est ouvert du lundi au vendredi, et parfois le samedi, quand la députée passe plus de temps que prévu à Québec. On y offre notamment un service de clinique juridique pour tous les citoyens de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Si l’équipe occupe les locaux depuis le 1er novembre, l’ouverture officielle du bureau a dû être reportée en raison de la naissance du premier enfant de Marwah Rizqy et son mari, le député de Jacques-Cartier Greg Kelley, le 20 octobre. «Je ne dors pas plus, mais mon corps a eu le temps de récupérer», commente à la blague la politicienne.