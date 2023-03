Une Laurentienne de 10 ans lance son premier livre

Oumi et le sport, c’est l’histoire d’une louve joueuse de soccer qui apprend à sa meute que l’esprit d’équipe, c’est important. Il s’agit du premier roman d’Olivia Vo-Van, une jeune Laurentienne de 10 ans adepte d’écriture et de sport. Un livre lancé ce dimanche 12 mars, au Collège Beaubois de Pierrefonds.

«J’écris beaucoup. Avant le livre, j’écrivais beaucoup de poésie», dévoile la jeune autrice à Métro. Derrière sa timidité face à l’imposante quantité de personnes s’étant déplacées pour son lancement, on décerne énormément de fierté. «Écrire un livre, c’était un plus grand défi, enchaîne-t-elle, mais je me suis habituée.»

Timide mais souriante face à la soixantaine d’adultes venus célébrer son lancement, dont la députée provinciale de Saint-Laurent Marwah Rizqy, qui lui a remis un certificat de l’Assemblée nationale, Olivia a entre autres pris part à une séance d’autographes. Elle était accompagnée pour l’occasion de l’illustratrice du roman, Laurence Dechassey, et de la coautrice Ginette Lareault.

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

Si l’œuvre a été écrite à deux, le rôle créatif est revenu à Olivia; Mme Lareault a plutôt agi comme accompagnatrice. «Moi, je la dirige, mais c’est elle qui sort les phrases. […] J’ai le rôle aussi de la ramener toujours dans l’idée, parce que les enfants ont souvent tendance à s’éparpiller.» Celle qui a été enseignante n’en est pas à sa première publication en cocréation avec une enfant.

Permettre à de jeunes amoureux de l’écriture d’être accompagnés du début à la fin du processus de création et de mise en marché d’un livre est d’ailleurs la mission de la «collection manège», dans laquelle figure Oumi et le sport. Les œuvres de la collection sont généralement écrites par des enfants du 3e cycle du primaire et sont destinées à un lectorat de 3 à 6 ans.

«Je trouve ça important parce qu’il manque d’activités à l’école, dans le domaine de la création littéraire», partage Mme Lareault, qui a rencontré Olivia puisque cette dernière est une bonne amie de ses petits-enfants. «J’ai vu qu’elle avait le potentiel, qu’elle avait le goût, qu’elle avait plein d’imagination et plein d’idées. Ça s’est fait tellement bien», raconte l’autrice.

Photo: Guillaume Ledoux, Métro

Ayant aimé le processus d’écriture, qui a duré près d’une demi-année, Olivia nous confirme qu’elle prévoit écrire et publier d’autres œuvres. Pour son prochain livre, elle visera probablement le thème de la persévérance.