Près de 10,95 M$ pour un tunnel cyclable sous le REM

Un passage réservé aux piétons et aux cyclistes sera aménagé pour traverser les rails du Réseau Express Métropolitain (REM), près de la station Du Ruisseau, entre Cartierville et Saint-Laurent. Les dépenses de construction – près de 10,95 M$ – ont été autorisées la semaine dernière par le conseil municipal.

Le passage de 88 mètres, qui reliera les rues Jean-Massé et Dutrisac, permettra de désenclaver les résidents du secteur. Actuellement, seulement trois passages permettent de traverser la voie ferrée entre Cartierville, au nord, et Saint-Laurent, au sud, entre le boulevard O’Brien et le chemin de la Côte-Vertu – un tronçon de près de deux kilomètres.

Un de ces points de traversée, l’actuelle gare Du Ruisseau de la ligne de train Deux-Montagnes, ne sera plus accessible pour les piétons sans payer le tarif du REM. Le nouveau passage permettra donc de traverser sous les rails, sans passer par la nouvelle station, précise-t-on dans le sommaire décisionnel.

Les liens actuels et le nouveau lien projeté entre le boulevard O’Brien et le chemin de la Côte-Vertu. Gracieuseté de la Ville de Montréal.

«Le transport actif doit être déployé de manière plus ambitieuse pour soutenir le REM», a souligné la conseillère de Ville du district Louis-Riel, dans Mercier-Hochelage-Maisonneuve, Alba Zuniga Ramos. «Il faut intégrer des passages piétons faciles d’accès et gratuits sur l’ensemble du Réseau du REM.»

La Station Bois-Franc, à l’Ouest, présente également la même problématique, a-t-elle rappelé. La planification actuelle force les résidents de Saint-Laurent et de Cartierville à payer pour traverser la voie sans faire un long détour.

«On essaie de faire des réseaux complémentaires, qui permettent aux citoyens d’avoir un accès à du transport collectif structurant, mais aussi de pouvoir s’y rendre de manière active», lui a rétorqué la responsable du transport et de la mobilité de l’administration Plante, Sophie Mauzerolle.