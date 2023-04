Début des travaux pour la reconstruction d’un pont de l’autoroute 520

Des travaux pour la reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520, au-dessus de la rue Hickmore dans l’arrondissement Saint-Laurent, débuteront le 11 avril. Le chantier se poursuivra jusqu’à la fin de 2024.

Des ponts d’étagement des voies de desserte (chemin de la Côte de Liesse) dans les deux directions seront construits dans un premier temps. La reconstruction du pont d’étagement des voies rapides sera réalisée par la suite.

Dès le début du chantier, la rue Hickmore sera fermée, entre les rues Merizzi et Ness, à tous les véhicules et aux piétons. Des fermetures partielles ou complètes de l’autoroute 520 ou de ses voies de desserte sont également à prévoir le soir, la nuit ou la fin de semaine. Les détours seront indiqués. La vitesse sera limitée à 50km/h dans la zone de travaux.

Un service gratuit de navettes sera mis en place dès le début du chantier pour permettre aux piétons ou aux cyclistes de traverser l’autoroute. Les points d’arrêt des navettes seront situés à l’intersection des rues Hickmore/McArthur et Merizzi au sud et à l’intersection des rues Hickmore/McArthur et Ness au nord.