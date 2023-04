Saint-Laurent: le Comité consultatif d’urbanisme dresse son bilan

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a déposé lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent son rapport d’activité 2022 sous la lecture de son président, Jacques Cohen, conseiller pour le district de Côte-de-Liesse. Au total, ce sont 176 sujets qui ont été portés à l’ordre du jour sur 12 séances tenues en 2022.

Voici quelques faits saillants à retenir.

Des composantes en développement durable

Plusieurs projets déposés au CCU de Saint-Laurent intègrent des composantes de développement durable. Sur 19 projets étudiés, le pourcentage d’espaces verts proposés dépasse de 42% le minimum requis.

À l’exception du projet de Cologix, dans le Technoparc, où une prescription sylvicole a été déposée. Le nombre total d’arbres préconisés dans l’ensemble des projets est de 1 243. Le minimum requis était de 743 arbres.

Des efforts au niveau de la canopée de stationnement ont aussi été remarqués dans huit projets, proposant une superficie d’ombrage supplémentaire de 24%.

Résidences et commerces

Pour le volet résidentiel, le CCU a approuvé trois projets d’habitations multifamiliales comprenant 484 unités d’habitation, deux habitations mixtes de six unités, et sept nouvelles maisons unifamiliales dans le Nouveau Saint-Laurent.

Pour le volet commercial, un nouveau bâtiment sera situé sur le boulevard de la Côte-Vertu dans une partie du terrain occupé par RONA. Il abritera la nouvelle banque BMO, une clinique à l’étage et quatre commerces au rez-de-chaussée. Le projet prévoit l’installation d’une toiture verte sur le volume d’un étage et la plantation de 115 arbres.

Industries et institutions

En ce qui concerne l’aspect industriel, le comité a approuvé plusieurs projets d’agrandissement et de modifications extérieures, et la construction de quatre nouveaux bâtiments. Parmi eux on peut y retrouver le projet Cologix, un centre de données sur la rue Frederick-Banting, et le projet Gavin électrique sur le chemin de la Côte-de-Liesse.

Du côté institutionnel, l’école Manoogian devrait être agrandie par la construction d’un technolab de deux étages.

Pour rappel, le Comité était composé de trois conseillers et quatre citoyens de l’arrondissement.