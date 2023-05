Une nouvelle exposition à ciel ouvert sur le boulevard Décarie

L’Arrondissement de Saint-Laurent a inauguré sa première exposition à ciel ouvert du boulevard Décarie, qui présentera les peintures de l’artiste laurentien Étienne Côté.

L’exposition hommage De tous Côté, qui est à l’affiche jusqu’au 31 octobre, se décline en trois thèmes: côté cour, côté mer, côté jardin. Les œuvres lumineuses et universelles de l’artiste décédé en 2022 ont été sélectionnées par son ancienne conjointe et commissaire de l’exposition, Maryse Gagné.

«J’invite les résidentes et les résidents à profiter de ce véritable plaisir de se balader dans le Vieux Saint-Laurent tout en admirant ces somptueux tableaux», a déclaré Alan DeSousa, maire de l’arrondissement, lors du vernissage de l’exposition.

Inauguration et lancement de l’exposition le 4 mai dernier. Photo: Gracieuseté, Arrondissement de Saint-Laurent.

L’exposition à ciel ouvert est rendue possible grâce à l’aménagement de 10 nouvelles structures double face allant de la place Rodolphe-Rousseau au parc Beaudet. Ces nouvelles installations ont pour but de décentraliser la culture, en offrant à la population une meilleure accessibilité à la peinture et aux connaissances artistiques de son territoire. D’autres expositions seront d’ailleurs présentées tout au long de l’année.