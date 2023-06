Voici ce qui animera l’arrondissement de Saint-Laurent cet été

Le groupe QW4RTZ proposera une prestation liant humour et chansons le 28 juin à 19h au parc Beaudet.

À partir du 17 juin prochain, l’arrondissement de Saint-Laurent sera en fête, et ce, jusqu’au 23 septembre. Des événements culturels et de loisirs seront offerts gratuitement aux Laurentiens: concerts, pièces de théâtre, danse, yoga, projections en plein air…

Voici les faits saillants à retenir.

Spectacles et théâtre

Le 17 juin à 17h aura lieu du théâtre de rue au parc Beaudet, présenté par la compagnie Deux de pique. C comme camping – La famille Goldencrust est un spectacle de cirque interactif et de comédie qui raconte l’histoire de Grace et Kevin, d’attachants snowbirds aux talents inusités.

Bande annonce de C comme camping – La famille Goldencrust.

Également au parc Beaudet, le groupe QW4RTZ proposera une prestation liant humour et chansons le 28 juin à 19h. Ce groupe a capella pop québécois existe depuis 2010 et est composé d’un quatuor: Louis Alexandre Beauchemin, Philippe Courchesne Leboeuf, François «Fa2» Dubé et François Pothier Bouchard.

Le 5 juillet à 20h30 aura lieu la pièce de théâtre Fausse balle, de la compagnie Théâtre Hors taxes. Présentée au parc Decelles, la pièce de théâtre est interactive, et met en scène quinze interprètes et musiciens francophones, hispanophones et anglophones sur un terrain de baseball. Cette comédie sportive et festive se joue chaque été à Montréal depuis 40 ans.

Activités et animations

Le parc Painter accueillera le 19 juillet à 16h l’événement Chameran en fête, une fête annuelle de maquillage, d’animations familiales, de jeux gonflables, et de tirages de prix. La traditionnelle Fête Saint-Laurent aura lieu quant à elle le 12 août au parc Beaudet, avec des animations destinées aux familles. On pourra y retrouver des jeux, du cirque, des kiosques, et une distribution gratuite de maïs.

Enfin, le 10 septembre, la Bibliothèque Boisé fêtera son 10e anniversaire et proposera des activités et des animations aux Laurentiens, le tout en présence d’invités de marque.

La saison estivale festive de l’arrondissement de Saint-Laurent touchera à sa fin au parc Painter le 17 septembre, avec une vente de livres usagés des bibliothèques Saint-Laurent.

Pour plus d’informations, visitez montreal.ca.