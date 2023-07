Le Quartier D, pour découvrir Décarie

Situé le long du boulevard Décarie Nord, le Quartier D est une artère commerciale importante de Saint-Laurent, qu’il fait bon visiter à pied, en voiture ou en métro. Il relie notamment les stations Côte-Vertu et du Collège et se trouve à être le repère de plusieurs organismes communautaires.

Le développement de ce secteur du boulevard Décarie s’amorce au tout début du 20e siècle, alors que sont annexées des terres appartenant jadis à la paroisse Saint-Laurent. L’artère adopte très rapidement une vocation commerciale qui culmine en 1950 avec le parachèvement du centre commercial Norgate, qui existe encore aujourd’hui. Situé tout juste à côté de la station de métro Côte-Vertu, il était à l’époque le premier centre commercial couvert au Canada.

Plus de 70 bâtiments se sont ensuite construits autour de cet attrait, dont notamment les habitations Norgate.

De son côté, le boulevard Décarie a connu un réaménagement dans les années 1980, ce qui lui donne sa configuration actuelle comprenant de larges trottoirs. On y trouve plusieurs commerces, notamment des restaurants, épiceries, salons de bien-être, boutiques spécialisées et cliniques de santé, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a pour tous les goûts!

Plusieurs organismes communautaires sont également situés dans le Quartier D. Le Centre des femmes de Saint-Laurent ainsi que VertCité se trouve près de l’intersection de la rue Beaudet.

Ce dernier offre notamment plusieurs activités et services reliés à l’environnement et au jardinage. L’organisme CARI Saint-Laurent, qui offre des services aux nouveaux arrivants est également situé sur le boulevard Décarie. Il offre plusieurs activités d’intégration et des services d’accompagnement.

Parc Beaudet Situé tout juste à côté de la station du Collège, le parc Beaudet est l’un des parcs les plus connus de Saint-Laurent. C’est à cet endroit que sont organisées plusieurs fêtes thématiques par l’Arrondissement ou divers organismes. Sa grandeur et ses nombreux bancs en font un lieu de rassemblement de choix entre amis, en famille ou même seul pour se reposer en plein milieu du quartier. Saviez-vous qu’une patinoire extérieure est également accessible à cet endroit durant l’hiver?!

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.