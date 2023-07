Un festival de promotion des communautés afrodescendantes de retour à Saint-Laurent

Pour la deuxième année consécutive, le Festival Bon Courage sera organisé à Saint-Laurent par Le Centre Communautaire Bon Courage dans le but de promouvoir de manière artistique et culturelle les contributions des communautés afrodescendantes au Québec.

Avec le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion, le festival a trois objectifs: lutter contre la méconnaissance des cultures afrodescendantes, promouvoir l’héritage et la contribution des communautés afrodescendantes, et faire valoir les jeunes en les impliquant dans la société québécoise dans le respect de leurs droits et libertés.

Plusieurs événements auront lieu en ce sens, comme des fanfares, des expositions d’œuvres d’art, des prestations musicales, ou encore une foire gastronomique lors de la journée de clôture.

Le festival se déroulera du 24 au 30 juillet dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Centre Bon Courage Le Centre Bon Courage est un centre communautaire à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de soutenir les résidents du secteur Hodge-Carré Benoît et ses alentours dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Le Centre élabore des actions visant au développement personnel, social et communautaire des résidents.

Pour plus d’informations sur l’événement, visitez journalmetro.com/evenement/.