Saint-Laurent installe ses premiers lampadaires solaires

Six lampadaires solaires ont été installés sur le territoire de Saint-Laurent.

Six lampadaires solaires ont été installés en avril dernier dans deux petits parcs de Saint-Laurent, une première pour l’arrondissement.

Trois de ces lampadaires ont été plantés dans le parc triangulaire situé aux intersections des rues Champigny et Deguire. Les autres se trouvent 800 mètres plus loin, soit au croisement des rues Rochon et Latour.

La réalisation de cette «expérimentation» de l’énergie solaire pour assurer l’éclairage public a coûté un peu plus de 100 000$, selon les données transmises mardi par l’Arrondissement dans un communiqué de presse. Les économies annuelles générées par cette installation sont estimées à 262$.

Ces lampadaires fonctionnent de manière autonome en stockant dans des batteries l’énergie captée par le panneau solaire intégré dirigé vers le ciel même en période de faible ensoleillement. L’éclairage est assuré par des diodes électroluminescentes (DEL) qui permettent aussi de minimiser la consommation d’énergie.

Ce système d’éclairage alimenté à l’énergie solaire est généralement une option durable et plus polyvalente. En effet, ne nécessitant pas d’être rattachés à des câbles électriques souterrains, ces lampadaires peuvent être placés dans des endroits plutôt reculés ou difficiles d’accès comme dans les sentiers pédestres ou les parcs.

Ce premier test à petite échelle permettra de déterminer si ce projet sera répété ailleurs sur son territoire, a spécifié l’Arrondissement dans sa communication.

L’installation de panneaux solaires sur les toits plats d’immeubles de Saint-Laurent est permise depuis 2015. En 2021, 45 panneaux solaires ont d’ailleurs été installés sur le toit de la mairie. Pour les toits en pente, cette même autorisation remonte à l’année 2022.