Le retour des soirées d’humour du Comedy Lounge

Mis en suspens depuis le mois de mars, les soirées d’humour mensuelles du Comedy Lounge reprendront prochainement l’affiche au Centre Leonardo Da Vinci.

«On a eu le feu vert du Centre Leonardo et de l’arrondissement, explique Gianni Fiasche, organisateur de l’événement. On fera deux spectacles, à 19h et 21h30, qui pourront chacun accueillir un maximum de 50 personnes.»

Il précise que les normes sanitaires en vigueur seront bien respectées pour la tenue de l’événement. Il s’agira d’une première activité culturelle organisée dans les murs du Centre depuis la pandémie.

«On est déjà rempli à moitié. La réaction est très positive, constate M. Fiasche. Ça se voit que les gens veulent recommencer à sortir, et on est content de pouvoir leur offrir cette soirée.»

La programmation mettra en vedette Sébastien Bourgault. Quelques autres humoristes seront également de la partie, et le tout sera animé par M. Fiasche.

«Le “line-up” était prévu en mai, mais on a dû l’annuler. On a simplement remonté le spectacle, et les artistes étaient prêts à revenir. Pour plusieurs, c’est leur emploi ; ils en ont besoin pour payer les factures», révèle M. Fiasche.

Un service de bar sera également offert comme à l’accoutumée, les tables permettant de maintenir une certaine distanciation. Pour l’instant, il s’agit encore d’un essai.

«On le faisait chaque mois. On aimerait pouvoir recontinuer en octobre et novembre. On verra s’il y a une deuxième vague et si les circonstances le permettent», conclut M. Fiasche.