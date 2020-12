Une collecte de jouets sur Jean-Talon malgré la pandémie

Depuis maintenant 11 ans, David Colasurdo organise chaque année une collecte de jouets sur la rue Jean-Talon. Malgré la pandémie, il compte poursuivre la tradition encore une fois.

«Le but de l’événement, c’est d’aider les gens qui sont malchanceux, qui n’ont pas la même chance, et sont moins fortunés. Ce serait facile de dire que 2020 ne compte pas, mais c’est vraiment dramatique cette année, il faut aider, on n’a pas le choix. »

En temps normal, la collecte qu’il organise donne lieu à des festivités. Une partie de la rue Jean-Talon est habituellement fermée, alors que les nombreux camions de livraison viennent ramasser les dons. Cela, autour d’une grande foule joyeuse, alors que des centaines de personnes peuvent prendre part à l’activité.

Cette année toutefois, en raison des règles sanitaires, l’événement sera beaucoup plus sobre.

«Ce sera un drop off. Les gens pourront venir déposer leurs dons. Tu donnes la boîte et tu quittes. On ne recommande pas que le monde reste. Ce ne sera pas un événement comme dans le passé», explique M. Colasurdo.

«On aide depuis 11 ans. Maintenant, c’est l’année où ça devient encore plus nécessaire.» – David Colasurdo, organisateur d’une collecte de jouets

Dans les deux dernières années, le nombre important de dons reçus avait permis de remplir cinq camions de livraison. Cette année, il n’y en aura que deux sur place.

«Nos attentes sont plus basses. On sait que ce n’est pas tout le monde qui va quitter la maison. On comprend que ça ne peut pas être le même événement qu’avant», confie M. Colasurdo.

Les jouets collectés seront ensuite remis à la Mission Bon Accueil. Celle-ci s’occupera de les désinfecter. Les dons monétaires serviront quant à eux à acheter des denrées non périssables qui seront également remises à l’organisme.

La collecte aura lieu le dimanche 13 décembre, au 5292 rue Jean-Talon Est.