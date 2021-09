Élections fédérales: Laurence Massey, la relève du Bloc Québécois

Se considérant comme une militante souverainiste convaincue depuis son adolescence, Laurence Massey est une bachelière en histoire avec une concentration en études autochtones, avec un intérêt marqué pour la lutte contre les inégalités.

Ainsi, l’égalité entre les genres, la crise climatique, la reconnaissance des droits des Autochtones et l’indépendance du Québec sont des enjeux qui façonnent sa vision de la scène politique canadienne et québécoise.

Parallèlement à sa candidature pour le Bloc Québécois, la jeune femme politique travaille actuellement pour le Parti Québécois depuis plus d’un an et demi, dans le domaine des communications numériques.

Ses objectifs pour ces élections fédérales sont de faire valoir les idées de son parti à plus de monde possible, et montrer aux gens qu’il existe aussi des jeunes qui sont souverainistes et progressistes au Bloc Québécois.

Elle désire également s’attaquer à des enjeux qui selon elle sont les plus importants pour la circonscription de Saint-Michel Saint-Léonard, comme la diminution des délais pour traiter les demandes de citoyenneté canadienne, investir davantage dans le réseau de transport collectif et les organismes communautaires, et réclamer les transferts en santé fédéraux dus afin de les redistribuer équitablement à travers le Québec.

Enfin, la candidate désire prendre des mesures pour sécuriser le territoire et mettre fin à la violence armée dans la rue en installant le programme de rachat obligatoire.

Laurence Massey est également auteure d’un premier roman publié en 2017, qui traite d’histoire, de psychologie et de science-fiction. Elle travaille actuellement sur d’autres projets littéraires.