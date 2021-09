Un sondage pour répondre aux besoins de la population léonardoise

L’arrondissement de Saint-Léonard souhaite connaître le pouls de sa population par le biais d’un sondage, afin de s’assurer de son bien-être global, dans le cadre de l’ élaboration de son plan d’action en développement social.

Les réponses récoltées viseront à proposer des espaces et des projets adaptés aux besoins et aux réalités de la communauté du secteur.

Des représentants de l’arrondissement et de ses organismes partenaires iront donc vers les citoyens, et les rencontreront dans des parcs et autres lieux publics afin de solliciter leurs opinions, leurs idées et leurs suggestions.

«Le plan d’action en développement social de l’arrondissement de Saint-Léonard se veut être un miroir des besoins de la population léonardoise, de leurs suggestions et de leurs attentes. Conjointement avec mes collègues du conseil, j’invite donc nos concitoyens à répondre à ce sondage en grand nombre», dit le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

«Soyez généreux, créatifs et innovants afin de nous aider à enrichir et à compléter ce plan d’action qui répondra à vos besoins, traduira vos souhaits et créera une assise forte de collaboration entre la population léonardoise, les partenaires et l’arrondissement.» Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard

Le plan d’action en développement social

L’arrondissement de Saint-Léonard s’était engagé précédemment dans un processus participatif, inclusif et multiréseaux afin d’élaborer ce plan d’action en développement social.

Ainsi, un comité consultatif composé des partenaires du milieu a été mis en place et des ateliers ont été organisés durant l’année 2020.

Ceux-ci ont permis de poser un diagnostic sur les différentes thématiques liées au développement social.

Les besoins et les défis identifiés ont été structurés en une dizaine d’enjeux qui ont été des sujets de discussion au sein du comité consultatif.

Afin d’enrichir la discussion sur ces pistes d’actions, trois ateliers thématiques se sont déroulés au printemps dernier afin de s’ouvrir sur la participation des citoyens et des élus.

À noter que pour donner l’opportunité de répondre au sondage à ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur les lieux des rencontres, le sondage sera disponible en ligne.