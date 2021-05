Dans le cadre de la finalisation de son plan d’action en développement social, l’arrondissement de Saint-Léonard proposera trois ateliers de consultation et d’idéation au cours des prochaines semaines.

L’objectif de ces activités est d’offrir un espace où la population léonardoise ainsi que les différents partenaires du milieu institutionnel pourront proposer des idées et des pistes de travail.

Les trois ateliers seront animés par l’arrondissement en collaboration avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, le Comité promoteur du logement social de Saint-Léonard et Concertation Saint-Léonard.

«Le plan d’action en développement social de Saint-Léonard se veut être un miroir des besoins de la population léonardoise, de leurs suggestions et de leurs attentes. Conjointement avec mes collègues du conseil, j’invite donc nos concitoyennes et nos concitoyens à participer en grand nombre à un, deux ou même aux trois ateliers de consultation citoyenne.» -Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Développement durable et mobilité active

Le but de ce premier atelier est d’assurer le développement et l’aménagement de milieux de vie et d’espaces durables, inclusifs et sécuritaires.

Il vise ainsi à collecter les idées et les propositions des citoyens par rapport à leur compréhension des déplacements actifs ainsi qu’à l’aménagement des espaces verts et le type d’activités qui s’y déroulent. Cet atelier aura lieu le mardi 1er juin 2021, de 18 h à 20h.

Participation citoyenne

L’objectif de la rencontre est de favoriser la participation des citoyennes et des citoyens dans la vie de l’arrondissement et de solliciter leurs idées. Il mettra en lumière les moyens à mettre en œuvre pour faciliter et assurer une bonne participation des habitants du quartier.

Cet atelier aura lieu le jeudi 3 juin 2021, de 18 h à 20h.

Logement social

La raison d’être de ce dernier atelier est de créer des espaces rassembleurs et d’aller chercher de nouvelles démarches pour discuter des enjeux au niveau du logement social. Il cible la créativité et la recherche d’idées innovantes.

Cet atelier aura lieu le mardi 8 juin 2021, de 18 h à 20h.

Processus participatif

Saint-Léonard s’était engagé précédemment dans un processus participatif, inclusif et multiréseaux afin d’élaborer son plan d’action en développement social. Ainsi, un comité consultatif composé des partenaires du milieu a été mis en place.

Des ateliers ont été organisés durant l’année 2020. Ils ont permis de poser un diagnostic sur les différentes thématiques liées au développement social.

Les besoins et les défis identifiés ont été structurés en une dizaine d’enjeux. Ceux-ci ont été abordés au sein du comité et des changements à apporter ont été identifiés.

À ce stade du processus et afin d’enrichir la discussion sur les pistes d’actions, des ateliers sont donc proposés pour s’ouvrir sur la participation des citoyennes et des citoyens, des organismes du milieu et des élus.

Les participants s’inscriront obligatoirement avant le dimanche 30 mai 2021 afin de prendre part à l’un ou plusieurs des ateliers qui se dérouleront entièrement en ligne. Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse montreal.ca/saint-leonard