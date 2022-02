Des activités à ne pas manquer pour profiter de la relâche à Saint-Léonard

Les enfants, adolescents et familles léonardoises pourront participer gratuitement à un ensemble d’activités offertes par l’arrondissement lors du congé scolaire qui aura lieu du 28 février au 4 mars. Ces activités seront regroupées sous le thème de «La relâche, c’est fait pour jouer!».

La station hivernale

La station hivernale «Voir l’hiver en rose» sera de retour au parc Ladauversière, à l’angle de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Lacordaire.

Celle-ci se veut un aménagement temporaire chaleureux et lumineux qui permettra d’égayer cette intersection achalandée de l’arrondissement.

L’aménagement offrira aux passants un bel endroit pour se reposer et égayer leur promenade urbaine.

Du lundi au vendredi, un jeu-questionnaire permettra aux enfants et à leur famille de venir découvrir la station hivernale de façon ludique.

Pour se faire, les participants devront trouver une affiche à la bibliothèque et répondre à un jeu-questionnaire après avoir visité la station. Ils courront ainsi la chance de gagner un prix.

Patauger au complexe aquatique

Le complexe aquatique rouvre ses portes à Saint-Léonard. Les pataugeurs de 17 ans et moins auront l’opportunité de venir se baigner gratuitement.

Du bain libre sera offert tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h25.

À noter que le casque de bain est obligatoire, et que le passeport vaccinal sera exigé pour les 13 ans et plus.

Patiner en famille à l’aréna Roberto-Luongo.

Les amateurs de patinage pourront venir s’y adonner en famille à l’aréna Roberto-Luongo.

Deux créneaux horaires pour le patinage libre seront disponibles chaque jour du lundi au jeudi, le premier de 13h30 à 14h20 et le deuxième de 14h30 à 15h20.

L’inscription obligatoire pour participer se fera sur le site Loisirs Montréal, et la plage horaire sera disponible 24 heures avant la tenue de l’activité. La carte accès Saint-Léonard de chaque membre de la famille sera demandée lors de l’inscription.

L’arrondissement demande de s’inscrire à une seule plage horaire par jour, afin de laisser la chance à un maximum de personnes de profiter de la glace.

À noter également qu’un maximum de 25 participants à la fois sera autorisé, et que la capacité des vestiaires sera réduite à 50%.

Activités extérieures dans les parcs

Plusieurs activités en extérieur pour les familles auront lieu dans les parcs de l’arrondissement.

Les enfants et leurs parents pourront venir jouer ensemble à des jeux de ballons. L’entrée sera libre et gratuite le lundi de 10h à 12h et de 13h à 16h au parc Ladauversière, ainsi que le vendredi de 10h à 12h au parc Giuseppe-Garibaldi.

Des rallyes pour les familles auront également lieu dans les parcs Delorme et Giuseppe-Garibaldi mardi, de 10h à 12h et de 13h à 16 h, et aux parcs Coubertin et Ladauversière jeudi, selon le même horaire.

Du soccer en bulle familiale au Stade Hébert.

Cette activité aura lieu le jeudi 3 mars de 16 heures à 18 heures. Les enfants désirant participer devront avoir plus de 5 ans.

L’inscription est obligatoire et se fera en appelant au stade Hébert au 514 729-2708.

Programmation de la semaine à la bibliothèque

Plusieurs activités se dérouleront à la bibliothèque de Saint-Léonard lors de la semaine de relâche.

Visionnage de films dans la salle des activités. Séances à 10h30 et 14 heures. «Pat patrouille» le lundi. «Ron débloque» le mardi. «Poly» le mercredi.

Création d’un pochoir à dessiner pour les 5 ans et plus à la Fabricathèque de la bibliothèque le lundi de 15h à 17h.

Kiosque d’art, création d’une murale. Activités en famille pour les 5 ans et plus le lundi de 13h à 15h.

Kiosque à la Fabricathèque, atelier de fabrication d’origami en entrée libre pour les familles et les enfants de 5 ans et plus. Le mardi 1 er mars de 13h à 15h.

mars de 13h à 15h. Kiosque scientifique le mardi 1 er mars, de 15 h à 17 heures. Les enfants pourront suivre un atelier scientifique en créant une tornade dans une bouteille d’eau. Ils devront apporter leur propre contenant.

mars, de 15 h à 17 heures. Les enfants pourront suivre un atelier scientifique en créant une tornade dans une bouteille d’eau. Ils devront apporter leur propre contenant. Activité libre «Cherche et trouve», le mercredi 2 mars de 10 h à 12 h à la ludothèque.

Kiosque à la Fabricathèque le mercredi de 15h à 17h : personnalisation de masque réutilisable.

Kiosque d’artisanat, création de bracelets d’amitié en famille le mercredi de 13h à 15h.

Heure du conte du jeudi, de 10 h 15 à 11 h 15. Pour les 0 à 5 ans, et sur inscription en appelant au 514 328-8500.

Kiosque à la Fabricathèque le jeudi de 13h à 15h. Création d’ombres chinoises sur papier.

Kiosque remue-méninges le jeudi de 15h à 17h. Une chasse au trésor dans la bibliothèque en famille pour les 5 ans et plus.

Mini-tournoi FIFA 2022 sur console pour les 12-17 ans à la zone ados le jeudi de 15h à 17h. Sur inscription en appelant au 514 328-8500.

Matinée jeu du Loup-garou de 10h à 11h le vendredi. Sur inscription en appelant au 514 328-8500.

Kiosque scientifique le vendredi de 13h à 15h. Création d’un thaumatrope, une illusion d’optique en papier, en famille.

Atelier de cirque. Jonglerie et équilibre au programme le vendredi 4 mars dans la salle d’activités pour les 5 à 12 ans. Inscription obligatoire en appelant à la bibliothèque au 514 328-8500. Un maximum de 25 personnes par atelier (1 parent par famille) sera accepté.

Les activités se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. L’arrondissement invite les résidents à rester à l’affût de l’état des lieux et des services municipaux. En fonction des consignes sanitaires, les activités en bibliothèque auront lieu soit en présentiel ou en format «activité à emporter».