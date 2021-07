Découvrir les loisirs et la culture à Saint-Léonard

Saint-Léonard, c’est aussi une ville qui bouge. Que ce soit au niveau culturel ou des loisirs, l’arrondissement possède un bon nombre d’infrastructures réparties sur son territoire. De quoi proposer un éventail d’activités tout au long de l’année, pour les plus petits comme les plus âgés.

« Depuis le début de ma retraite, le Centre Leonardo Da Vinci, c’est un peu ma seconde maison. Je recommande aussi d’aller à la bibliothèque : c’est incroyable toutes les activités gratuites offertes. J’ai fait de la calligraphie, de la crème de beauté, de l’écriture chinoise, joué au scrabble, j’ai assisté aux soirées cabaret, c’est un superbe endroit pour tous ! » Nicole Bouchard, artiste et cofondatrice de Covid’Art.

Le Centre Leonardo Da Vinci (CLDV)

Situé en face du parc Wilfried Bastien, à deux pas de l’hôtel de ville et de l’aréna Martin Brodeur, cette institution communautaire culturelle et récréative bien connue des Léonardois constitue également le principal centre culturel et de loisirs de l’arrondissement.

Depuis le début de sa retraite, Nicole Bouchard considère le Centre Leonardo Da Vinci comme sa deuxième maison. L’artiste y rencontre régulièrement du monde et participe à des activités sportives comme le badminton, mais aussi culturelles comme des expositions d’art. Elle prend part d’ailleurs régulièrement à des vernissages dans la galerie d’art du centre.

Il faut dire qu’il ne manque de rien au CLDV. Théâtre, centre de physiothérapie, gymnase, boulodrome, piscine intérieure, club jeunesse, théâtre, café et même académie culinaire, ne sont qu’une partie des services et infrastructures qui s’y trouvent. La liste d’activités et de cours possibles y est exhaustive tout au long de l’année, il suffit de s’y inscrire à l’avance.

La bibliothèque municipale

Bien plus qu’un simple endroit où emprunter des livres, la bibliothèque offre régulièrement des activités gratuites comme des ateliers de calligraphie, de peinture, de jeux de société, de fabrication de crème beauté, ou de création de tout genre. On peut même y emprunter des instruments de musique.

Comme le décrit Nicole Bouchard et Sabrina Fauteux, on peut y trouver un espace citoyen, ainsi qu’un espace de création technologique surnommé le Fablab, où de nombreux équipements dernier cri sont mis à la disposition de ses usagers (imprimante 3D, brodeuse numérique et presse à chaleur, notamment) pour allier leurs créations artistiques à l’univers du numérique.

À Saint-Léonard, c’est aussi l’endroit idéal pour étudier selon Hakim Chala, qui apprécie s’y rendre tôt le matin.

La bibliothèque léonardoise est la troisième la plus fréquentée de Montréal.

Le septième Art

Saint-Léonard est l’un des seuls arrondissements de Montréal à posséder deux grands cinémas sur son territoire.

Les Cinémas Guzzo Megaplex Lacordaire est le coup de cœur d’Ida Venessa Iacono pour visionner les dernières sorties sur grand écran et passer un bon moment en famille. Plus de 16 salles y accueillent des spectateurs dans cet espace sis sur le boulevard des Grandes Prairies.

Les Cinémas Guzzo Megaplex Lacordaire est l’un des plus grands complexes cinématographiques de l’est de la ville.

Plus de places disponibles pour aller voir votre film ? Les cinéphiles cherchant une autre option pourront se rendre au Ciné Starz Langelier. Celui-ci se trouve au sud de l’autoroute métropolitaine plus précisément dans le Carrefour Langelier.

Des espaces pour les jeunes

Pour les jeunes Léonardois, plusieurs espaces sont à leur disposition pour se retrouver après leurs cours ou durant les fins de semaine.

Travaillant auprès de la jeunesse de Saint-Léonard depuis de nombreuses années, Beverley Jacques recommande à ces derniers de faire un tour à la Maison des Jeunes sur la rue Jarry est. Situé à deux pas du parc Delorme, cet organisme communautaire propose un espace d’échanges et de détente spécialement dédié aux jeunes étudiants. Des activités et sorties en tout genre, comme des ateliers de création artistiques ou des cabanes à sucre, sont aussi régulièrement organisées par la MDJ.

La MDJ de Saint-Léonard propose un espace de détente et d’échanges pour les adolescents.

Inaugurée en 2019 par Horizon Carrière, La Zone est un espace pour les 16 à 30 ans qui devient de plus en plus populaire depuis quelques mois. Ce lieu de rencontre alliant créativité, lieux d’échanges et d’exploration de talents, propose un accès à un environnement multifonctionnel ou l’on peut trouver une console de jeux, des tablettes, une équipe d’écoute pour les jeunes, des discussions et des ateliers sur des sujets variés et un accompagnement dans leurs projets aussi bien en matière d’emploi, que d’études, d’art ou d’engagement social.

La Zone est un espace de découverte, de création artistique et d’activités en tout genre pour les 16-30 ans.