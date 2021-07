Découvrir les parcs et espaces verts de Saint-Léonard

Prendre l’air, c’est important. Réputé pour sa verdure, Saint-Léonard possède une variété de parcs et d’espaces verts où se détendre, se promener en famille, rencontrer des amis, et bien plus. Une foule d’activités et de rendez-vous communautaires en tout genre attendent les Léonardois dans ces lieux de loisirs et de détente. Voici les parcs préférés de nos huit personnalités.

L’incontournable, le parc Wilfried Bastien

Le parc Wilfried Bastien est le parc central de Saint-Léonard. Nommé en l’honneur du maire de Saint-Léonard-de-Port-Maurice de 1910 à 1926, il est situé juste en face de l’hôtel de ville et de sa fontaine, ainsi que du Centre culturel Leonardo Da Vinci et de la bibliothèque.

La maison Joseph-Gagnon, adjacente au parc, rappelle les premières habitations construites sur la rue Jarry Est. L’une des familles fondatrices de la ville aurait habité dans cette maison d’architecture victorienne.

Considéré comme le cœur battant de l’arrondissement, le parc Wilfried-Bastien accueille régulièrement des festivités et des évènements culturels dans son amphithéâtre extérieur.

La traditionnelle Fête du citoyen, qui se donne au parc chaque année à la fin de l’été, rassemble plus de 10 000 personnes venant assister aux spectacles et participer aux diverses activités comme l’épluchette de blé d’Inde, la balade en minitrain, la grande roue, la miniferme ou encore le marché forain.

«J’apprécie énormément la beauté des parcs et des espaces verts qu’on peut voir dans Saint-Léonard, et surtout la tranquillité que l’on y retrouve.» Sabrina Fauteux, directrice de Concertation Saint-Léonard

Durant le reste de l’été, Sabrina Fauteux apprécie s’y rendre pour son Espace citoyen : un projet pilote et éphémère avec des aménagements urbains ludiques comprenant une pergola, une agora citoyenne avec une aire d’activités, un kiosque de café et une zone de jeu libre.

Nicole Bouchard se rend, quant à elle, régulièrement au parc Wilfried-Bastien les dimanche soirs pour des cours de danse populaire, alors que Paul Micheletti le considère comme son parc préféré pour prendre une marche aux petites heures du matin et admirer ses écureuils et ses outardes. C’est également le parc favori de Josée Garant pour ses bernaches du Canada et son grand étang où est organisé un concours de pêche chaque été.

Une caverne sous la ville au parc Pie-XII

Le parc Pie-XII possède en son sol l’une des cavernes les plus remarquables du Québec.

Âgée de 15 000 ans, elle est l’une des seules cavités découvertes dans le monde à être née en raison d’un glissement de glacier.

Le site cavernicole attire de nombreux curieux et amateurs de spéléologie depuis de nombreuses années. En 2017, un second réseau de cavités long de plus de 200 mètres a été découvert, donnant accès à un spectacle rarissime: la nappe phréatique de Montréal.

Le site était fermé durant la pandémie, mais vient tout juste de rouvrir le 30 juin. On y accueille des visiteurs sur réservations.

Nicole Bouchard, alors enseignante de cegep en arts plastiques, avait pour habitude d’emmener ses élèves vivre l’expérience particulière du silence dans le noir, de la température froide et humide dans cet espace aux formes géométriques. Une visite fascinante…si on ne souffre pas de claustrophobie.

Sabrina Fauteux n’a, quant à elle, pas encore eu l’opportunité de visiter la caverne, mais compte le faire très prochainement et a hâte de découvrir ce site unique.

Le parc Pie-XII est aussi un lieu privilégié pour se détendre, emmener ses enfants ou pratiquer du sport avec ses nombreux modules de jeux et installations sportives.

Des parcs pour les sportifs

Saint-Léonard possède un large choix de plateaux sportifs pour se dépenser en plein-air durant toute l’année dans ses parcs, pour le plus grand plaisir de Paul Micheletti.

« Nous sommes choyés d’avoir un grand nombre de parcs avec d’excellentes infrastructures sportives à Saint-Léonard. Il y a plusieurs parcs pour pratiquer le soccer ou le baseball, en plus des piscines extérieures et des patinoires pour jouer au hockey l’hiver. En tant que sportif, j’ai un grand choix.»

Selon Beverley Jacques, le parc Hébert possède le meilleur terrain de basketball de l’arrondissement. Récemment rénové, celui-ci est le lieu de rendez-vous par excellence pour s’entraîner aux lancers et disputer des matchs entre amis ou avec des joueurs du coin. Il recommande également le parc Delorme pour son installation destinée aux planches à roulettes, un lieu de rencontre important pour les jeunes et les moins jeunes.

Grande amatrice de sport à raquette, Nicole Bouchard apprécie quant à elle les parcs Ferland et La Dauversière pour leurs terrains de tennis. Hakim Chala s’y rend également souvent après ses entraînements ou durant les fins de semaine pour les terrains de soccer.