De bonnes adresses pratiques à Saint-Léonard

L’arrondissement Saint-Léonard regorge de bons commerces et de services pour desservir ses résidents. Difficile de savoir où donner de la tête quand on a autant de choix d’adresses. Heureusement, huit personnalités de Saint-Léonard sont là pour partager leurs recommandations et coups de cœur à Métro Saint-Léonard.

Se refaire une beauté

Pour une coupe de barbe et de coiffure, Beverley Jacques se rend aux salons le Ronaldo Barbershop, ou à l’Atelier 1805.

L’Atelier 1805 est situé à l’intérieur du bar de beauté Achaia Select.

Situé non loin du parc Hébert, à l’ouest du quartier, ces deux enseignes savent assurément prendre soin de leurs clients, avec un accueil toujours chaleureux.

Nicole Bouchard a de son côté adopté le Salon Stefial depuis maintenant près de deux ans. Ce salon de beauté propose des coiffures mixtes et des soins esthétiques, ainsi que des spas pour se détendre.

Pour une manucure, l’artiste léonardoise recommande le commerce spécialisé Ongles Winnie, sur le boulevard Lacordaire, pour le bon travail de son personnel sympathique.

Le salon de manicure les Ongles Winnie est situé au 9240 sur le boulevard Lacordaire.

Réparer son automobile

Passionné de voitures depuis toujours, Nicolangelo fait confiance pour ses problèmes mécaniques aux professionnalisme de Carmelo Baldino et Giuseppe Lancia, du garage Boss Auto Service, situé sur la rue Lafrenaie.

Nicole Bouchard apprécie se rendre quant à elle au garage Auto Élégant, au Nord de Saint-Léonard, pour leur travail honnête et consciencieux.

Autres adresses à retenir

Besoin d’offrir un bouquet à un être cher ? Ida Venessa Iacono recommande le Fleuriste Gardenia-Jules d’Alcantara sur le boulevard Lacordaire. Un large choix pour toutes les occasions attendra les connaisseurs de floriculture, mais aussi les novices en quête d’un cadeau attentionné.

Le Fleuriste Gardenia/Jules d’Alcantara est la référence pour des arrangements floraux.

Pour les réparations d’électroniques en tout genre, d’un problème informatique à une balayeuse défectueuse, les spécialistes d’Infotronix Saint-Léonard s’occupent de tout. Les clients pourront faire une bonne action puisqu’une partie des bénéfices récoltés sont versés à la fondation Mira, un organisme fournissant des chiens-guides et des chiens d’assistance aux personnes vivants avec des handicaps.

À la recherche de nouvelles belles espadrilles? Beverley Jacques vous partage son coup de cœur mode avec la boutique Tapage, du Carrefour Langelier. Le directeur de DoD Basketball recommande également de visiter le Marché aux puces Métropolitain et sa centaine de commerçants pour des achats vestimentaires et bien plus.