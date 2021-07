Découvrir de bonnes adresses pour manger à Saint-Léonard

Pas facile de s’y retrouver quand on ne connaît pas les bonnes adresses où casser la croûte dans son quartier. Des personnalités léonardoises ont partagé avec Métro les meilleurs restaurants, boulangeries, cafés, et autres établissements gourmets incontournables, à rajouter absolument à son carnet d’adresses.

Boire un café et manger italien

Café emblématique de Saint-Léonard, le Milano (5188 rue Jarry Est) était ouvert 24 heures sur 24 sans interruption depuis 1971 jusqu’au début de la pandémie.

Fondé par Matteo Paranzino, cette institution du quartier, devenu également un restaurant, propose à ses clients un large choix de café italiens et de paninis. Lieu de rendez-vous incontournable pour les Léonardois, l’établissement possède une grande terrasse l’été et des télévisions dans tous ses recoins pour les passionnés de sport en tout genre.

Selon Nicolangelo Cioppi, habitué des lieux depuis une quarantaine d’année, c’est le café italien «par excellence» de Saint-Léonard.

«Tout le monde est déjà venu boire un café ici, ou pour se retrouver et discuter», décrit-t-il.

Le Milano est également recommandé par Nicole Bouchard, Beverley Jacques et Ida Venessa Iacono. À visiter absolument !

Le Buona Sera (5337 Henri-Bourassa), restaurant italien à ambiance décontracté, propose quant à lui un menu de pizzas cuites au four à bois traditionnel, ainsi que des pâtes et des sous-marins typiques du pays méditerranéen. Une terrasse permettra également de savourer ses plats en extérieur durant l’été. Nicole Bouchard s’y rend depuis plus de vingt ans.

Paul Micheletti et Ida Venessa Iacono recommandent également les pizzas au four de la Bella Italiana et le café Buongiorno, se trouvant respectivement aux 5884 et 5833 de la rue Jean-Talon Est.

Les boulangeries et pâtisseries

Où trouver du bon pain à Saint-Léonard ? On ne cherche plus! Nicolangelo recommande la pâtisserie-boulangerie Italia (5540 rue Jean Talon Est).

À deux pas du parc Ladauversière, cet établissement familial affiche également un vaste choix de pâtisseries et gâteaux pour toutes les occasions, préparés avec des produits entièrement faits maison. On y trouve tous les jours du pain artisanal frais fabriqué à la main.

Pour de savoureux croissants au beurre, Nicole Bouchard se rend à la boulangerie Dolce Vita (5670 Rue Jarry est). Spécialisée dans ces pâtisseries en demi-lune et proposant aussi un éventail de gâteaux et de charcuterie, cette enseigne saura assurément régaler les papilles des passants.

Desserts sucrés

Les amateurs de gelatos et de crème glacées comme Beverley Jacques et Ida Venessa Iacono en auront pour leur compte au Radikal Dezzertz un bar laitier se trouvant au 8460 du boulevard Lacordaire.

Maïs soufflé, bretzel et même barbe à papa, ne sont que des exemples de garnitures offertes en plus d’un large choix de trempettes au chocolat. À noter que l’enrobage chocolaté ne se limite pas qu’à la crème molle, il est même possible d’en demander sur son gelato préféré.

Au sud de l’autoroute 40, le Rockaberry (7210 boulevard Langelier) est un restaurant populaire autant pour ses sautés asiatiques que pour ses sandwichs au pain ciabatta. L’endroit est surtout réputé pour sa sélection de pointes de tartes, selon Beverley Jacques. Des multiples gâteaux au fromage jusqu’aux croustades aux fraises et à la rhubarbe, en passant par le velours rouge et le sablé au citron, les becs sucrés n’auront que l’embarras du choix.

À découvrir

Coup de cœur de Nicole Bouchard, le Grillys est situé au 9305 boulevard Lacordaire. Ce restaurant branché, mais abordable, est selon elle la référence de Saint-Léonard pour ses grillades de viandes et son poulet rôti nappé de sauce et accompagné de frites. Que les non-férus de viande se rassurent, ils pourront toujours confectionner leur propre plat de légumes frais en visitant son bar à salade.

Le café Vanessa (6029 boulevard Robert), juste en face du parc Delorme, est recommandé par Nicolangelo Cioppi pour son accueil chaleureux et ses délicieux sandwichs et salade.

Les amateurs de mets japonais pourront suivre les conseils de Paul Micheletti et se rendre au restaurant Takashi Sushi (5320 rue Jean-Talon) où ils trouveront une gamme complète de sushis et de bols pokés.