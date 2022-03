François Labonté, nouveau commandant au PDQ 42 de Saint-Léonard

Depuis la mi-janvier, un nouveau commandant du SPVM est en poste à Saint-Léonard en la personne de François Labonté.

Ancien commandant du poste de quartier 12 à Westmount et Ville-Marie Ouest, il succède à Alain Cardinal, parti à la retraite après avoir dirigé le PDQ 42 depuis octobre 2018.

À travers un communiqué, le commandant Labonté a tenu à rappeler qu’il souhaite collaborer avec l’ensemble des partenaires communautaires du quartier afin de mieux servir les résidents du secteur.

«Durant mes 25 années au sein du SPVM, le citoyen a toujours été au cœur de mes préoccupations et de mes actions. Je crois qu’il est essentiel de partager les responsabilités avec le réseau de partenaires institutionnels et communautaires, et ce afin de mettre en place des actions concertées.»

Abordant les évènements de violence armée survenus au cours de dernière année dans le quartier, il a fait part de son engagement pour lutter contre celle-ci à Saint-Léonard.

«Je suis conscient que ces évènements de violence ont pu insécuriser la population de Saint-Léonard. Sachez que je ferai tout en mon pouvoir pour assurer la quiétude et la sécurité des citoyens du quartier. Il est important d’assurer un service citoyen de qualité où les policiers sont accessibles et à l’écoute des besoins et préoccupations de la communauté léonardoise.», a-t-il déclaré.

Le commandant Labonté et son équipe du poste de quartier 42 était présent à l’occasion d’un événement « pop-up » le mardi 1er mars afin de rencontrer les citoyens à la bibliothèque de Saint-Léonard. (Crédit Photo: Josie Desmarais/Métro Média)

Parcours

En service au sein du SPVM depuis 1997, M. Labonté a débuté comme agent, avant d’être promu sergent en 2004.

Il a agi à titre de superviseur de quartier dans plusieurs secteurs de Montréal, dont Dollard-des-Ormeaux, Montréal-Nord, Cartierville, Rosemont-La Petite-Patrie et Ville–Marie. Il a également exercé la fonction sergent conseiller à la Gendarmerie ouest.

Le nouveau commandant du PDQ 42 fait également partie de l’équipe de commandement du SPVM, qui peut être déployé à tout moment si des effectifs supplémentaires sont requis lors d’évènements exceptionnels, comme les manifestations.