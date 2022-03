Les activités reprennent au Centre des aînés de Saint-Léonard

Fermé à quelques exceptions près depuis le début de la pandémie, le Centre des aînés et le Réseau d’Entraide de Saint-Léonard (CARESL) rouvrent enfin leurs portes. L’occasion idéale pour les 55 ans et plus de se divertir, de socialiser et de faire de l’exercice physique après une longue période d’isolement.

Deux activités phares du centre font ainsi leur retour en présentiel depuis le 22 février et peuvent encore accueillir de nouveaux participants.

La première, «Bouger pour le plaisir», offre l’opportunité aux aînés de prendre part à une série d’exercices physiques en groupe.

«C’est une journée axée sur le bien-être. Dès 10h30, des exercices en douceur pour améliorer la flexibilité, la coordination et l’équilibre sont proposés. Il y a ensuite un dîner offert aux participants, et enfin, un atelier de yoga en après-midi, jusqu’à 14h», explique la directrice générale adjointe du CARESL, Dong Qi Zheng.

Cette dernière précise par ailleurs que l’activité gratuite est aussi un excellent moyen de venir passer un moment convivial avec d’autres aînés du quartier.

«Au-delà d’effectuer des exercices qui sont bien sûr bénéfiques pour la santé, il s’agit également de faire de nouvelles connaissances et de tisser un lien social parmi les participants.»

À noter que pour qu’un maximum de personnes puisse profiter de l’activité, des groupes de dix seront constitués et s’alterneront toutes les cinq semaines.

L’atelier de yoga donné dans le cadre de l’activité « Bouger pour le plaisir » sera assuré par une professeure en présentiel. Les exercices physiques du matin seront quant à eux donnés via un programme de kinésiologue diffusé sur grand écran. (Crédit Photo: Gracieuseté/CARESL)

Dîner communautaire

Prenant également place au pavillon Hexagonal, la deuxième activité a lieu tous les mercredis et rassemble les aînés du centre lors d’un dîner communautaire.

«L’accueil se fait à partir de 11h30, et le dîner avec soupe, repas principal et dessert aura ensuite lieu jusqu’à 13h. Pour ceux qui veulent rester, il y a aussi une activité de bingo juste après», précise Dong Qi Zheng.

Les aînés du quartier qui désirent s’inscrire devront contacter Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 4.

Depuis la reprise des activités, les aînés nous ont fait part qu’ils étaient très heureux et reconnaissants de pouvoir revenir. On a beaucoup de commentaires positifs et ça fait plaisir de les voir se retrouver. Dong Qi Zheng, directrice générale adjointe du CARESL

Jumelage d’amitié

En plus de ses activités de groupe, le CARESL offre à ses membres un service de jumelage d’amitié.

Celui-ci s’adresse tout particulièrement aux aînés qui désirent briser leur isolement, ou tout simplement discuter régulièrement avec quelqu’un.

Deux options s’offrent à travers ce service: les participants pourront opter pour un jumelage par téléphone, ou bien en présentiel.

À noter que pour les visites en présentiel, les intervenants de l’organisme procéderont à une sélection des visiteurs pour assurer la sécurité des aînés.

Créé en 1983, le CARESL est un lieu d’entraide, d’écoute et de partage ayant pour mission d’offrir des activités et services pour favoriser le bien-être et la qualité de vie des 55 ans et plus dans l’arrondissement. En 2022, l’organisme compte environ 600 membres à Saint-Léonard.