Patinage synchronisé: les Suprêmes de Saint-Léonard double championnes du Canada

Les Suprêmes juniors et seniors posent avec leur médailles en compagnie de leur entraîneurs Marilyn Langlois, Pascal Dénis, Kassandra Patenaude et Amélie Brochu.

Le club de patinage synchronisé de Saint-Léonard a remporté deux médailles d’or dans les catégories juniors et seniors aux Championnats canadiens 2022 de Calgary. Les deux équipes représenteront le Canada dans leur catégorie respective lors des Championnats du monde.

Pour les deux équipes, il s’agissait du premier événement compétitif depuis le début de la pandémie. Un retour grandement attendu par les 40 athlètes et qui vient récompenser le travail accompli lors des derniers mois.

«On est arrivés d’attaque, on avait hâte de performer et de montrer nos programmes à tout le monde. Je pense que cette confiance et cette joie se sont ressenties dans nos deux performances», a exprimé Marie-Ève Comtois, cocapitaine de l’équipe senior.

Dans la catégorie senior, les Suprêmes ont remporté le titre de championne du Canada avec une performance de 235 points devant le Nexxice de Burlington (222 pts) et le Nova de Saint-Hubert (207 pts). (Crédit Photo : Danielle Earl)

L’entraîneuse en chef des Suprêmes, Marilyn Langlois, s’est réjouie des performances sans failles de ses deux équipes, soulignant l’attitude dont celles-ci ont fait preuve lors de l’événement.

L’objectif était avant tout de prendre du plaisir. On ne peut pas contrôler le résultat; ce qu’on contrôle, c’est la préparation, la façon dont on s’entraîne, et comment on veut le vivre. Marilyn Langlois, Entraîneuse en chef des Suprêmes seniors et juniors de Saint-Léonard.

«Les deux groupes ont réussi à rester dans leur bulle et concentrés. On sentait qu’ils étaient en contrôle et qu’ils prenaient le temps de profiter.»

Même si les Championnats canadiens sont synonymes de qualifications pour les Championnats du monde, Mme Langlois explique que le mot d’ordre pour l’édition de cette année était le plaisir.

«L’objectif était de ne pas se mettre une pression de résultats, mais plutôt de prendre du plaisir à travers le travail. Je pense que cela s’est vu sur la glace et c’est très positif.»

Les Suprêmes juniors ont réalisé une performance de 188 points pour rafler l’or devant le Nexxice junior de Burlington (184, 70 pts) et le Gold Ice de Brampton (161, 77 pts). (Crédit Photo: Danielle Earl)

Retrouvailles avec le public

Lors de la compétition qui se déroulait à Calgary du 25 au 28 février, les Suprêmes ont également pu renouer avec le public. De retrouvailles toutes particulières avec cette communauté de passionnés.

«Les gens qui nous soutiennent sont vraiment des mordus de ce sport et suivent chaque événement avec grand intérêt. Cette fin de semaine, c’était aussi comme des retrouvailles de famille», se remémore Marylin Langlois.

«Il y avait un nombre de billets limité, mais on a quand même eu droit à un beau public. On était très contents de renouer avec le monde», affirme quant à elle la seconde cocapitaine des seniors, Laurie Désilets.

Les Suprêmes auront l’occasion de retrouver l’énergie de la foule lors des Championnats du monde, qui auront lieu du 7 au 9 avril à Hamilton, en Ontario, pour les seniors et du 17 au 19 mars à Innsbruck, en Autriche, pour les juniors.

Une discipline qui progresse

Le patinage synchronisé est une discipline du patinage artistique qui se pratique en équipe.

Habituellement composée de 16 membres, la troupe doit réaliser des figures techniques avec fluidité et élégance tout en restant le plus synchronisée possible.

«En plus du patinage artistique, nous nous inspirons aussi beaucoup des cours de danse et de natation synchronisée. On retrouve des éléments comme des portées, des sauts et des pirouettes», explique Marie-Ève Comtois.

Créé durant les années 1990, ce jeune sport prend de plus en plus d’ampleur à l’échelle mondiale. De quoi envisager une inclusion future aux Jeux olympiques?

«Le niveau des athlètes a beaucoup augmenté, on a poussé fort pour hausser la qualité technique et athlétique et pour être au même niveau que les autres disciplines du patinage artistique. Je pense que le sport est prêt à prendre sa place et je reste positive que cela va se faire bientôt», affirme Marilyn Langlois.