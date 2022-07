Un nouveau mini-parc verra le jour sur Jarry

La conseillère pour le district Saint-Léonard-Est Arij-Abrar El Korbi a annoncé l’octroi du contrat et les modalités du parc au dernier conseil d’arrondissement, le 4 juillet dernier.

Un nouvel espace vert viendra s’ajouter à la liste des lieux de détente à Saint-Léonard dès 2023.

Le mini-parc sera situé sur un terrain vacant de la rue Jarry, entre les rues Joubert et Georges-Corbeil. Son aménagement vise à revitaliser ce terrain vague inutilisé depuis quelques années en le transformant en un lieu de rencontre et de détente entre les parcs Wilfrid-Bastien et Delorme.

Le terrain vacant où sera construit le parc est situé sur la rue Jarry, entre les rues Joubert et Georges-Corbeil. /CP: Google Streetview

Les plans du nouveau mini-parc prévoient des sentiers d’acrylique avec éclairage, l’aménagement d’une placette avec tables de pique-nique, des bancs et supports à vélos, une station de recharge pour voitures électriques ainsi qu’une pergola avec bacs pour jardiner. La sculpture intitulée Le semeur de l’artiste Guy Pierre sera aussi déplacée vers ce nouvel espace de verdure.

Le contrat pour ce projet, dont la finalisation est prévue en mai 2023, a été accordé lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement du 4 juillet à la compagnie CIVISOL, seul soumissionnaire conforme, pour près de 1 M$ à la suite d’un appel d’offres lancé le 24 mai.

Le chantier débutera le mois prochain.