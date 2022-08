Les Italo-Léonardois s’affrontent dans un tournoi de bocce

Maria D’Alessio, présidente du Club de l’âge d’or du Parc Delorme (au centre, en noir) entourée de la mairesse suppléante de Saint-Léonard, Suzanne De Larochelière (à sa gauche) et de la députée fédérale Patricia Lattanzio (à sa droite), accompagnées d’autres membres du Club et d’Angela Gentile, conseillère de ville

Le 3 août, au parc Delorme, était donné le coup de sifflet de départ du Torneo di Bocce del Club Delorme, un tournoi de bocce ouvert aux Léonardois. Si tous sont les bienvenus, la quasi-totalité des joueurs sont italiens ou d’origine italienne. Le tournoi fait partie de l’Italfest.

Organisé par le Club de l’âge d’or du parc Delorme et sa présidente Maria D’Alessio, le tournoi existe depuis au moins 20 ans, affirme cette dernière. Il se déroule en phase de qualifications puis en phases éliminatoires, cette année du 3 août jusqu’à la finale le 12 août. Tous les citoyens sont les bienvenus chaque soir, de 19h à 22h, pour assister aux affrontements.

Le bocce est un sport de boules italien qui rappelle son cousin français, plus connu au Québec: la pétanque. En plus de formalités qui diffèrent, les boules du bocce sont plus grosses, mais aussi plus légères que celles de la pétanque. Pour cause, elles ne sont pas en métal.

Pour ce tournoi, les 22 équipes sont constituées de trois joueurs chacune. Pour rendre la compétition équitable et accessible, Maria D’Alessio explique que chaque équipe est composée par un joueur de niveau «champion», un autre de niveau médium et un dernier de niveau débutant.

Des personnalités publiques présentes

La soirée de lancement a été marquée par la présence de personnalités léonardoises. On comptait parmi les spectateurs Giuseppe Ortona, président du Conseil scolaire English-Montreal; Angela Gentile et Suzanne De Larochelière, respectivement conseillère de ville et mairesse suppléante de l’arrondissement; et Patricia Lattanzio, députée fédérale de Saint-Michel–Saint-Léonard.

Cette dernière a d’ailleurs souhaité exprimer sa fierté de voir ce tournoi prendre place. «J’ai grandi dans ce parc et avec le bocce», a raconté la députée, qui souhaite également un bon ItalFest à tous les Léonardois. «J’invite toute la population léonardoise à venir découvrir le bocce», a-t-elle ajouté.

Une présidente investie dans un club vivant

Présidant le Club de l’âge d’or du parc Delorme depuis 20 ans, Maria D’Alessio explique que ce tournoi n’est pas la seule activité qu’elle organise avec son association. Fort de 700 membres, le club organise également des voyages, des activités comme de la danse et des sorties à la cabane à sucre, par exemple. Il organise aussi du bocce en intérieur pendant l’hiver, le climat québécois étant quelque peu différent de celui de l’Italie!

Pour conclure ce tournoi, la finale du 12 août sera accompagnée d’une soirée dansante avec DJ et nourriture. Les billets sont en vente jusqu’au 10 août. De quoi mettre fin en beauté à un tournoi d’un sport peu connu mais populaire parmi les Italo-Léonardois.