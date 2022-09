Les activités de l’automne à Saint-Léonard

Danse sociale

Mezzanine de l’aréna Martin-Brodeur

Jeudi, 19h45 à 20h45

Mardi, 18h30 à 19h30

Mardi, 19h45 à 20h45

Adultes et aînés, débutants Adultes et aînés, intermédiaires Adultes et aînés, avancés

126$ par couple