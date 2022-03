La Saison verte fait son retour à Saint-Léonard

Le début du printemps rime avec le retour de la saison verte à Saint-Léonard. Une foule d’activités pour tous les groupes d’âge seront ainsi proposées aux résidents de l’arrondissement à la bibliothèque de Saint-Léonard. Voici la programmation à venir pour le mois d’avril.

À noter que toutes les inscriptions aux activités se font sur place à la bibliothèque ou par téléphone au 514 328-8500. D’autres activités sont à venir pour les mois de mai et juin.

Activités pour les familles

Réalisations de semis avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, le 2 avril à 14h. (inscription requise)

Les familles pourront venir s’initier au jardinage tout en apprenant les techniques et étapes pour cultiver elles-mêmes leurs plants de légumes, fines herbes et fleurs comestibles. Les participants pourront repartir avec des semences de la Jardinothèque.

Projection du film 2040, le 3 avril à 14h. (entrée libre)

En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Matt Damon nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main.

Micro-Pousses à la maison, le 10 avril à 14h. (inscription requise)

Les enfants de 6 à 12 ans pourront venir découvrir la culture de micropousses maison de leurs légumes et fines herbes préférées.

Les vendredis création avec Maria, le 15 avril à 15h30 (inscription requise).

Une activité créative à réaliser en famille. Fabrication de papier semences, de petits pots pour les plantes, et création de décorations faites de tissus recyclés seront au programme.

La planification du potager, le 16 avril à 14h (inscription requise)

En compagnie d’un animateur d’Espace pour la vie, les familles pourront se familiariser avec les différentes étapes de la planification du potager.

Jour de la terre avec l’Écoquartier, le 22 avril à 15h30 (entrée libre)

Des questionnaires et activités ludiques seront au rendez-vous!

Création d’un sac personnalisé, le 24 avril à 14h. (inscription requise)

Les enfants de 6 à 12 ans pourront donner une deuxième vie à un t-shirt usagé en le transformant en sac et le décorant.

Atelier de fabrication de produits ménagers avec le Semoir, le 30 avril à 14h. (inscription requise)

La fabrication de produits maisons naturels et non toxiques est une alternative zéro déchet, écologique, facile, ludique et économique. Les familles pourront repartir avec des recettes et des échantillons fabriqués pendant l’atelier.

La programmation pour les ados

Les mardis DIY avec Rina, le 12 avril à 15h. (entrée libre)

Les jeunes de 13 à 17 ans pourront venir participer à un atelier de création de déco avec des CDs et d’un carnet recyclé.

Atelier de fabrication de déo naturel, le 26 avril à partir de 15h. (entrée libre)

La bibliothèque s’invite à la Maison des jeunes de Saint-Léonard! En compagnie d’une animatrice de la fabricathèque, les ados pourront venir fabriquer leur propre déodorant naturel. Cette activité aura lieu au 8180 rue Collerette (local 1217).

Des activités pour les adultes

Les soins beauté maison avec Elaine Bertrand, le 7 avril à 14h. (inscription requise)

Venez en apprendre plus sur les propriétés des plantes qui vous entourent et la confection de produits de beauté maison à partir de celles-ci, en compagnie d’Elaine Bertrand, citoyenne de Saint-Léonard formée en fleuristerie et herboristerie.

Projection du film «Les oiseaux ivres», le 20 avril à 14h. (entrée libre)

Willy, un jeune Mexicain, tente de retrouver son amour perdu, Marlena. Sa quête le mènera jusqu’au Québec, où il se fera engager comme travailleur saisonnier dans la ferme d’un couple d’agriculteurs.