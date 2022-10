Saint-Léonard: un adolescent porté disparu

Ahmed Basmaji, un adolescent de 16 ans, est disparu depuis le soir du 19 octobre. Il a été vu pour la dernière fois dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de le retrouver.

Au moment de sa disparition, l’adolescent portait un pantalon de sport noir, des souliers noirs et un manteau d’hiver marine. Le jeune homme est d’ethnie arabe, a les cheveux et les yeux bruns, mesure 5 pieds et 11 pouces (180 cm) et pèse 64 kg (141 lb).

Le SPVM ne précise pas l’endroit précis ou l’adolescent a été aperçu pour la dernière fois à Saint-Léonard mais indique dans son avis de recherche que «les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité».

La police demande à la population qui aurait de l’information de contacter le 911. Ceux qui souhaiteraient rester anonymes peuvent contacter Info-Crime Montréal au 514 393 1133.