La députée fédérale soutient l’aide aux soins dentaires canadienne

La députée fédérale de Saint-Léonard-Saint-Michel, Patricia Lattanzio, appuie l’aide de la prestation dentaire canadienne provisoire qui débute aujourd’hui, 1er décembre.

Le but de la prestation est d’aider les familles gagnant moins de 90 000$ par année à réduire leurs coûts des soins dentaires de leurs enfants. Les parents peuvent y avoir accès si leur enfant est âgé de moins de 12 ans et n’est pas inscrit à un régime privé d’assurance dentaire.

L’aide consiste en un paiement non imposable de 260$, 390$ ou 650$ possible pour chaque enfant admissible. En revanche, un maximum de deux paiements sur une période de deux ans est possible.

«C’est la première étape du programme national complet de soins dentaires proposé par notre gouvernement», précise par communiqué la députée Lattanzio. Selon elle, cette prestation viendra en aide aux familles «vulnérables» de sa circonscription.

Cette prestation dentaire nationale ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres aides fédérales sur le revenu.