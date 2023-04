L'intersection du boulevard Langelier et du boulevard Métropolitain Sud.

Des feux à 2,4M$ pour l’intersection des boulevards Langelier et Métropolitain

Les deux intersections du boulevard Langelier et des boulevards Métropolitain Nord et Sud seront en travaux de mai à juillet à Saint-Léonard. Une rénovation des feux de circulation qui se chiffre à plus de 2,4M$ pour la Ville-centre.

Après la fin des travaux en juillet, les Léonardois qui empruntent le boulevard Langelier à pied pourront désormais traverser les boulevards Métropolitain Nord et Sud à l’aide de feux à décompte pour piétons.

Un feu dédié aux piétons était déjà installé pour franchir le boulevard Langelier, mais pas pour traverser les boulevards Métropolitain Nord et Sud. Si les plans des deux nouvelles intersections n’ont pas été rendus publics, le projet prévoit des modifications au terre-plein central et à la descente pour piétons, ainsi que l’amélioration des plaques podotactiles, dévoile la Ville dans un courriel à Métro.

Les importants coûts de ce projet s’expliqueraient par la présence de nombreux autres travaux civils. «De surcroit, les travaux doivent se faire à proximité de l’autoroute Métropolitaine (A-40)», explique la Ville. Les intersections visées sont, en effet, situées à quelques mètres du viaduc qui fait passer l’A40 au-dessus du boulevard Langelier.

Pas de plan pour une piste cyclable

Malgré cet important investissement de 2,4M$ «pour la sécurité des usagers», aucun plan n’a été fait pour prévoir l’arrivée d’une piste cyclable. En effet, le plan vélo de l’Arrondissement de Saint-Léonard prévoit un axe cyclable sur le boulevard Langelier. Précisons que ce projet date de 2019 et qu’aucun échéancier n’a été donné depuis.

Les pistes cyclables sont généralement le fruit d’une demande de l’Arrondissement auprès de la Ville-centre. Pour l’instant, celle sur le boulevard Langelier n’est qu’à l’état de projet, sans qu’une demande n’ait été faite à la Ville-centre par Saint-Léonard. Le défi de cette infrastructure est d’ailleurs la traversée des boulevards Métropolitains, qui sont des bretelles de l’A-40, et relèvent donc du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

L’intersection ne disposera donc pas de feux pour cyclistes, et ne sera ainsi pas réaménagée pour accueillir une piste cyclable cette année. Pourtant, dans ses documents, Montréal précise que son plan de réaménagement des feux de circulation à travers la ville a pour objectif d’encourager «le transport actif par l’implantation de feux pour les piétons, pour les personnes vulnérables et pour les cyclistes».

Notons que l’impact de la construction de ces nouveaux feux de circulation sur la circulation automobile n’a pas non plus été dévoilé.