Un terrain synthétique pour tous au parc Ladauversière, réclament des citoyens

Des citoyens léonardois se mobilisent pour qu’un terrain synthétique multisport voie le jour au parc Ladauversière, en remplacement d’un terrain de football jugé sous-utilisé.

Lorsque la cloche de l’école La Dauversière sonne, une partie des enfants qui sortent en grand nombre se dirigent vers le terrain de football adjacent pour se défouler après les cours. Un des parents, Éric Nadon, dont le fils joue sur le terrain, a lancé une pétition qui réunit actuellement plus de 500 signataires pour réclamer un terrain synthétique qui bénéficierait aux résidents ainsi qu’à l’école, qui est surchargée.

Une école exiguë

En effet, l’école primaire La Dauversière est pleine à craquer. Par exemple, deux groupes doivent être créés pour la récréation, car la cour n’est pas assez grande pour accueillir tous les élèves en même temps. Un terrain de baseball adjacent est aussi prêté par l’Arrondissement de Saint-Léonard pour les récréations.

Le terrain de football du parc Ladauversière, et l’école La Dauversière, derrière Photo: Matéo Gaurrand-Paradot, Métro

Alors pourquoi l’Arrondissement ne prête-t-il pas son terrain de football, plus grand et plus adapté? La raison est simple. Actuellement, le terrain de football est dédié à la pratique de football douze heures par semaine pendant tout l’été, et le terrain ne peut pas être utilisé le reste du temps afin d’être gardé en bon état, explique M. Nadon.

Mais en réalité, le terrain de football est utilisé pour du soccer libre par les enfants du secteur. L’Arrondissement aurait installé des clôtures autour du terrain il y a quelques années afin de le protéger, puis les aurait finalement retirées. Aujourd’hui, les communications de Saint-Léonard assurent qu’il n’est pas interdit de jouer sur ce terrain.

Pourtant, faire du terrain de football un terrain synthétique utilisable pour des pratiques libres ou organisées de soccer, ainsi que pour les pratiques des Cougars de Saint-Léonard et pour les récréations et pratiques sportives de l’école voisine, serait un meilleur usage, défend fermement Éric Nadon. Il imagine installer des buts facilement amovibles.

Dans la configuration actuelle du parc Ladauversière, il y a bien un terrain de soccer. Mais premier souci, celui-ci est davantage éloigné de l’établissement scolaire. Second souci, il est clôturé et ouvert de 13h à 15h du mercredi au dimanche.

Une récente visite de Métro sur les lieux a confirmé la chose: le terrain est fermé et il faut demander au garde-parc de l’ouvrir. Aucun enfant ne jouait donc au soccer à cet endroit tandis que le terrain de football voyait nombre d’enfants fouler sa pelouse.

La grille fermée un mercredi après-midi du terrain de soccer libre du parc Ladauversière. Photo : Matéo Gaurrand-Paradot, Métro.

Assez de terrains synthétiques ?

Du côté des autorités, l’Arrondissement de Saint-Léonard se dit en réflexion sur la possibilité de réaliser un terrain synthétique au parc Ladauversière. L’Arrondissement avance cependant que le projet est coûteux – de 1 à 1,5 M$ –, et que la taille du terrain n’est pas standard.

L’équipe municipale indique qu’elle considèrerait plus sérieusement le projet à Ladauversière si le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) y contribuait financièrement. Dans un courriel envoyé à Métro, le CSSPI indique pourtant ne pas avoir reçu une telle demande de la part de Saint-Léonard.

L’administration de Michel Bissonnet rappelle par ailleurs que deux terrains synthétiques existent, un au Stade Hébert et un au complexe sportif Saint-Léonard, et que deux autres sont sur les rails, un au Stade Hébert et un autre sous les lignes électriques, sur la rue de Toulon. Parmi ces quatre terrains, deux sont ou seront situés au sud de l’autoroute Métropolitaine (A-40), mais dans le même parc. Les deux autres terrains existants ou planifiés sont au nord de cet important axe qui coupe Saint-Léonard en deux.

Éric Nadon s’agace que l’Arrondissement concentre deux terrains synthétiques dans un seul parc, «qui, en plus, est enclavé par l’autoroute [Métropolitaine] et la Place Viau». Il rappelle par ailleurs que le terrain synthétique actuel du Stade Hébert est réservé aux clubs et n’est donc accessible qu’à une partie de la population prête à payer et qui en a les moyens.