Saint-Léonard refait des rues et sécurise ses zones scolaires

À l’instar des 18 autres arrondissements montréalais, Saint-Léonard prend l’opportunité du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) de la Ville de Montréal pour réaménager des intersections situées en zone scolaire. Faisant d’une pierre deux coups, l’Arrondissement accorde à la même entreprise un contrat pour ces aménagements et pour la réfection d’autres rues.

Le PSAÉ donne naissance à de nombreux projets de pistes cyclables, saillies de trottoir, dos d’âne, mises à sens unique et autres aménagements en faveur de la sécurité des mobilités douces, depuis quelques mois. En décembre, l’onde de choc qu’avait provoqué la mort de Mariia, renversée en allant à son école dans le Centre-Sud, a fait réagir les autorités municipales qui ont déployé le PSAÉ.

Près des écoles

C’est donc au tour de Saint-Léonard de sécuriser les abords de ses établissements scolaires. Ce sont les deux écoles secondaires de l’arrondissement qui sont visées par lesdites interventions, soit l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et l’école Laurier-Macdonald.

Pour l’école Laurier-Macdonald, dix saillies de trottoir seront installées aux intersections des rues Eymard et Burel avec les rues Terbois et Vittel, en plus de l’intersection entre la rue Terbois et le boulevard Viau ainsi que celle de la rue Follereau et de la rue Louis-Quilico. Ces carrefours seront ainsi aménagés de façon géométrique.

Autour de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, seize avancées de trottoir seront mises en place à deux intersections de la rue du Pré-Laurin, soit celles du boulevard Robert et de la rue Jean-Nicolet, à l’intersection des rues Jean-Nicolet et des Galets, ainsi qu’au croisement du boulevard Robert et de la rue Nevers. Moins proche d’une école, l’îlot au croisement des rues de Boischatel et Dollier sera réaménagé pour favoriser la sécurité des piétons puisque l’Arrondissement y a noté des problématiques de sécurité.

Rénovations de la chaussée

Si la sécurisation des abords d’école est financée par la Ville-centre, le réaménagement de l’îlot Boischâtel-Dollier ainsi que la réfection de la chaussée de huit rues seront payés par Saint-Léonard.

Parmi les axes où la chaussée sera refaite, on compte les rues Bourdages, Copernic, Pré-Laurin, Domrémy, du Laus, Valdombre, de Lespinay et Terbois, entre la rue Eymard et le boulevard Métropolitain. Pour ces rues, le pavage sera complètement réfectionné et certains trottoirs le seront aussi, par la même occasion.

Le coût total du contrat pour la totalité de ces travaux qui verront onze intersections et huit rues être réaménagées à travers l’arrondissement est de 3,94 M$. Cela inclut la partie subventionnée par la Ville-centre et la part payée par l’Arrondissement. Le contrat a été accordé à Eurovia Québec Construction, lors du conseil d’arrondissement du 5 juin.