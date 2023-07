La caverne de Saint-Léonard, pour s’aventurer sous terre

Située en plein cœur du parc Pie-XII, la caverne de Saint-Léonard fait partie des sites spéléologiques les plus extraordinaires et insolites au monde.

Formée il y a environ 15 000 ans par le déplacement d’un glacier, la première galerie de 38 mètres a été découverte en 1811.

Durant les années 1980, la caverne commence à accueillir des visiteurs sous la supervision de la Société québécoise de spéléologie.

Près de 150 ans après sa découverte, deux de ses membres les plus chevronnés décident, après des années d’investigation, de désobstruer une partie meuble du fond de la grotte. La découverte d’une seconde galerie dix fois plus grande menant à la nappe phréatique de Montréal fera le tour du monde, allant jusqu’à faire l’objet d’un reportage de la revue National Geographic.

La partie navigable en kayak n’est pour l’instant ouverte qu’à une poignée de scientifiques et géologues. L’organisme travaille actuellement pour la rendre plus accessible au public.

Durant les prochaines années, un centre scientifique d’interprétation – le Centre de la Terre – pourrait bien voir le jour au-dessus de cet incroyable site cavernicole, dont l’exploration complète n’est d’ailleurs pas encore achevée.

Parcs Luigi-Pirandello et Coubertin

Apprécié par les plus petits pour ses modules et ses jeux d’eaux en été, le parc Luigi-Pirandello plaît également aux plus grands avec ses courts de tennis et ses terrains de soccer.

Situé à seulement dix minutes de marche, le parc Coubertin dispose quant à lui d’une grande plaine prisée par les pique-niqueurs, de terrains de baseball et de basketball, ainsi qu’une butte de glissade en hiver.

Au sein de ces deux parcs se trouvent des panneaux d’interprétation et plusieurs aménagements pour la biodiversité, tels que des îlots de végétation pour les insectes pollinisateurs et des espaces d’accueil pour la petite faune. Avec un peu de chance, les promeneurs feront peut-être de belles rencontres!