Le complexe de l’hôtel de ville, pour visiter le cœur de Saint-Léonard

Cœur de Saint-Léonard, le complexe central de l’hôtel de ville, situé le long du boulevard Lacordaire, regroupe un ensemble de services et de lieux importants pour la vie communautaire des Léonardois.

Présente depuis 1974 et agrandie en 1984, la bibliothèque de Saint-Léonard constitue le lieu de référence pour ceux qui désirent venir lire, travailler, se détendre, ou participer à un large éventail d’activités s’adressant à tous les groupes d’âge.

On y trouve un espace informatique, un espace de création technologique surnommé le Fablab ainsi qu’un service de prêt de matériel de jardinage et de semences l’été, venant évidemment s’ajouter au service de prêt de livres et de contenus culturels en tout genre.

Située dans la même bâtisse que la bibliothèque, la galerie Port-Maurice accueille régulièrement des expositions variées, tout au long de l’année.

Lieu incontournable pour les Italo-Montréalais, le centre Leonardo Da Vinci (CLDV) représente une institution aussi bien culturelle que récréative pour les Léonardois. Théâtre, centre de physiothérapie, gymnase, boulodrome, piscine intérieure, club jeunesse, théâtre, café et même académie culinaire, le CLDV propose de nombreuses installations et services.

Quand un grand spectacle, concert, ou représentation culturelle a lieu dans le quartier, il y a de fortes chances que celui-ci soit présenté au Théâtre Mirella et Lino Saputo, une salle dont la conception s’est inspirée du célèbre théâtre milanais de La Scala.

Le parc Wilfried-Bastien est le principal espace vert de Saint-Léonard. Nommé en l’honneur du maire de Saint-Léonard-de-Port-Maurice de 1910 à 1926, il est situé juste en face de l’hôtel de ville et de sa fontaine.

Considéré comme le cœur battant de l’arrondissement, le parc accueille régulièrement des festivités et des événements culturels dans son amphithéâtre extérieur. La traditionnelle Fête du citoyen, qui s’y déroule chaque année à la fin de l’été, rassemble plus de 10 000 personnes venant assister aux spectacles et participer aux activités dans une ambiance conviviale.

Aréna Martin-Brodeur Situé au cœur du complexe sportif de Saint-Léonard, à deux pas de l’hôtel de ville, l’aréna Martin-Brodeur a été construit en 1967 et portait alors le nom d’aréna Saint-Léonard. En 2000, la Ville de Saint-Léonard a choisi de changer son nom afin d’honorer la légende des Devils du New Jersey. Le Léonardois s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, avec notamment trois coupes Stanley et de nombreux records à son tableau d’honneur.

Maison Joseph-Gagnon Adjacente au parc Wilfrid-Bastien et construite il y a plus d’un siècle, la maison Joseph-Gagnon rappelle les premières habitations construites à l’époque sur la rue Jarry Est. L’une des familles fondatrices de la ville aurait habité dans cette maison à l’architecture victorienne.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.