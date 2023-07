Le parc Delorme, pour la verdure et le skate

Situé à l’est de Saint-Léonard, le parc Delorme est le plus grand espace vert de l’arrondissement. Ses multiples chemins, modules de jeux et aires de pique-nique en font l’un des parcs privilégiés par les promeneurs et résidents du secteur.

Les sportifs n’y auront que l’embarras du choix puisque des terrains de basketball, de jeu de boules et de soccer, un circuit d’entraînement ainsi que des appareils d’exercice sont mis à leur disposition.

Ceux qui désirent passer du temps dehors en hiver pourront également profiter des buttes de glissade, des pistes de ski de fond et de la patinoire extérieure aménagés dès que les températures le permettent.

Situé du côté nord, le planchodrome du parc est considéré comme l’un des meilleurs skateparks de la métropole. Inauguré en 2020, il a été conçu pour pratiquer non seulement la planche à roulettes, mais également le patin à roues alignées, la trottinette et le BMX.

L’installation de près de 1250 mètres carrés compte près de 26 modules de figures différents et propose un parcours lisse composé de bosses et de sections de transition, tout ce que recherchent les planchistes. Les novices comme les experts y trouveront leur compte, entre les quarts de lune, les rampes et la myriade d’obstacles qui incitent à varier sa pratique. L’ambiance y est décontractée, l’endroit est ombragé le jour grâce aux arbres environnants, et éclairés le soir.

Marché aux puces métropolitain et Carrefour Langelier Comptant plus de 700 espaces de kiosques, le Marché aux puces métropolitain est le plus grand marché aux puces intérieur au Canada. De nombreux Léonardois et Montréalais s’y rendent de manière régulière pour dénicher de bonnes affaires à petits prix. Ceux qui ne trouvent pas de perles rares n’auront qu’à traverser l’autoroute pour se rendre au Carrefour Langelier, un centre d’achats comprenant un cinéma ainsi que 33 enseignes et restaurants en tout genre.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.