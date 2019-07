Rencontres et partages du parvis au marché

Le Parvis De Biencourt

D’abord établi de façon temporaire, le Parvis De Biencourt, situé entre le boulevard Monk et la rue Briand, deviendra un espace citoyen permanent et verdoyant à compter de 2020. Invitant à la détente et au partage, cet espace de vie se veut un prolongement naturel du parvis de l’ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (l’actuel Théâtre Paradoxe) et offrira une vue imprenable sur ce bâtiment d’intérêt patrimonial.



Pour profiter pleinement de ce jardin public au cœur d’une rue commerciale, les usagers du Parvis De Biencourt auront accès à des installations urbaines en harmonie avec l’environnement. Retenu parmi 17 propositions et quatre lauréats dans le cadre d’un concours de design, le concept d’aménagement permanent dont les travaux sont prévus en 2020, s’inscrit en continuité avec la démarche de consultation citoyenne. Il vise ainsi à créer un lieu de rencontres, verdoyant, qui invite à la détente et au partage, où agriculture urbaine, piano public et espaces pour partager du bon temps entre amis seront à l’honneur.

Apprécié des résidents du quartier pour sa quiétude et son dynamisme, l’aménagement temporaire du lieu a accueilli autant les aînés, qui s’y donnent rendez-vous pour discuter entre amis l’instant d’un après-midi, que les familles qui souhaitent profiter d’un beau soir d’été. Quant aux curieux de passage, ils y découvriront les plaisirs d’une petite oasis de détente en plein cœur d’un quartier qui fait place aux échanges intergénérationnels.

Élaboré dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées 2016, le projet de piétonnisation partielle de la rue De Biencourt s’est réalisé en collaboration avec la communauté. Preuve de sa popularité, plus de 79 000 personnes se sont rassemblées au cœur de cet espace lors de l’année de sa création.

La place du Marché

À seulement 45 minutes à pied du Parvis De Biencourt, les résidents du quartier Sud-Ouest, clients des commerces adjacents ou simples passants ont l’opportunité de se retrouver à la place du Marché, née du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées 2017. Transformant l’espace situé entre le canal de Lachine et le marché Atwater, l’endroit a observé pas moins de 150 000 passages piétons dans la première année du projet.

Tous s’y donnent rendez-vous à travers des aménagements ludiques et accueillants qui s’animent durant l’été. Les piétons pourront se rassembler lors d’activités spéciales : soirées BBQ-musique, buvette sociale et plusieurs autres événements ponctuels.

Les arts sont aussi au cœur de ce quartier en ébullition.

Pour tout savoir des activités prévues, suivez la page Facebook dédiée au projet de la place du Marché.