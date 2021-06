Résumé du conseil d’arrondissement de juin du Sud-Ouest

En raison des conditions actuelles, le conseil d’arrondissement dans le Sud-Ouest de juin s’est tenu de manière virtuelle.

Organismes

Six organismes se partageront un peu plus de 10 000$ pour la mise en place de différents projets dans le Sud-Ouest.

La Fondation Marcel-Beaudet, le Regroupement partage, Le Congrès national des Italo-Canadiens (CNIC), l’Association des jeunes de la Petite-Bourgogne, le DARE-DARE Centre de diffusion d’art multidisciplinaire de Montréal ainsi que le Collectif La DAL sont les organismes visés.

Culture

Lors du conseil, un montant de 10 000$ a été accordé en lien avec le programme Plein Art et la Collection d’œuvres d’art du Sud-Ouest. Dans les derniers mois, deux œuvres d’art ont été aménagées sur le territoire afin d’embellir l’espace public.

L’œuvre La canopée, de Phillipe Allard, a été installée au parc Atwater-Saint-Charles de Pointe-Saint-Charles et Point de suspens, réalisé par Patrick Bérubé, peut être vue au parc de l’Ancienne-gare de triage entre Côte-Saint-Paul et Pointe-Saint-Charles.

Construction dans le Sud-Ouest

L’arrondissement a octroyé un contrat à DUO Réhabilitation inc. en lien avec des travaux de réfection et de construction de trottoirs, de chaussées, de saillies et d’implantation de mesures d’apaisement à la circulation.

De plus, le remplacement des entrées de service en plomb devrait également être réalisé. Ces travaux auront lieu dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR). Le contrat est d’une valeur d’un peu plus de 2,5 M$.

Lors du conseil, un contrat a aussi été accordé à Entreprises Ventec inc. pour des travaux de réfection électrique et d’aménagement au parc Herb-Trawick dans la Petite-Bourgogne. Le contrat est d’une valeur de près de 350 000$.

Parc D’Argenson

Un contrat d’un peu plus de 1,1 M$ été donné à Construction Morival Ltée pour réaliser des travaux de réhabilitation environnementale et d’électricité au parc D’Argenson dans Pointe-Saint-Charles.

Tables de quartier

Quatre tables de quartier du Sud-Ouest bénéficieront d’une aide financière en lien avec l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Action Gardien de Pointe-Saint-Charles recevra près de 28 000$, la Coalition de la Petite-Bourgogne un peu plus de 34 000$, Concertation Ville-Émard/Côte-St-Paul, un peu plus de 31 000$ et la Corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri recevra près de 27 000$.

15 000$

Deux organismes du Sud-Ouest ont reçu un soutien financier de 15 000$ de la part de l’arrondissement. Il s’agit de Danse Imédia pour le Festival quartier danse (FQD) et de l’organisme Village de Noël de Montréal pour leur projet La guignette du Village.

Sports

Lors du conseil, un surplus d’un peu plus de 18 000$ a été attribué à Académie de Tennis du Sud-Ouest de Montréal dans Saint-Henri en lien avec l’offre de service des terrains de tennis sur le territoire.

Stationnement

Un espace de stationnement tarifié a été retiré sur le boulevard Monk, entre les rues Denonville et De Villiers en raison de problèmes de sécurité à l’intersection. La cohabitation entre les cyclistes, les automobilistes, les piétons et les personnes âgées était difficile.